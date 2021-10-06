Президент поддержал инициативу учителя из Всеволожского района

Глава государства в режиме видеоконференции встретился с призёрами, лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года. Учитель Агалатовского центра образования Мария Тимченко на встрече с Владимиром Путиным подняла вопрос создания государственной образовательной платформы.

В своем обращении педагог отметила, что при поиске нужной для учебы информации в сети ребенок может столкнуться не только с недостоверными источниками и ошибочной информацией, но и с откровенно опасным контентом. В качестве удобной альтернативы учитель предложила обеспечить детей доступом к государственным образовательным информационным ресурсам.

– Меня как учителя и родителя, конечно, волнует безопасность моих учеников при взаимодействии с информацией в сети Интернет, – отметила Мария Тимченко. – Поэтому подобные ресурсы, с одной стороны, позволили бы оградить учеников от нежелательного контента, сохранить персональные данные учеников, а также позволили бы реализовывать усвоение содержания образования.

Также педагог подчеркнула, что сейчас учебные учреждения в целом и школы Ленинградской области в частности активно и успешно используют цифровые инструменты – электронные журналы и образовательные платформы становятся нормой.

Выслушав обращение, Владимир Путин отметил актуальность и важность поднятой темы.

– Мы знаем, что, к сожалению, всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму, – прокомментировал президент. – Поэтому здесь и доведение до суицида, и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей и доводит до крайних… Даже не хочу сейчас говорить, до каких событий. Мы их знаем, к сожалению, они у нас в стране тоже происходят.

Глава страны отметил, что работа по созданию информационных ресурсов в сфере образования уже идет, однако вопрос их контроля и доступа к ним требует определённого регулирования на законодательном уровне.