Палаточный туризм в Ленобласти оказался самым востребованным

«Пандемия значительно изменила облик внутреннего туризма. Граждане России теперь предпочитают экологический туризм», – заявила на пресс-конференции заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Леонидовна Голубева.

Конференция проходила 5 октября на площадке «Интерфакс. Санкт-Петербург». Она сообщила, что в этим летом в Ленинградской области успехом пользовались экологические маршруты по особо охраняемым территориям. И совершенно неожиданно самым востребованным оказался палаточный туризм.

Люди с удовольствием стали прибегать к такому, довольно аскетичному, виду отдыха, как проживание на свежем воздухе в палатках. Для этого в Ленинградской области подготовлены специально оборудованные места. Также на ведущие позиции выходят наши водные маршруты, например экскурсии на туристических судах в Мандроги, в Старую Ладогу, Лодейное Поле и на остров Коневец. Зарегистрирован большой интерес к внешним островам Финского залива. В связи с этим сейчас разрабатывается проект регулярных водных экскурсий на острова.

Около 4000 детей из Ленинградской области уже приняли участие в путешествиях в рамках проекта «Мой родной край – Ленинградская область». Этот проект был разработан по инициативе нашего губернатора А.Ю. Дрозденко. Суть его заключается в том, что ученики 5–11 классов отправляются в двухдневные поездки «к дальним соседям», то есть в такие районы Ленинградской области, в которые обычно нелегко добраться.

К этому следует добавить, что Ленинградская область является лидером по развитию детского туризма. У нас этот вид туризма начал развиваться раньше всех в России.

Людмила Однобокова