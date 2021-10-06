На кого, где и когда могут охотиться жители Всеволожского района?

Сезон охоты во Всеволожском районе в самом разгаре. Опытные охотники вряд ли почерпнут из нижеследующего что-то новое для себя, но для тех, кто только-только купил ружьё и решил профессионально заняться охотой, этот материал может оказаться полезным.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает главный специалист Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира во Всеволожском районе Ленинградской области Максим Фролов.

– Максим Викторович, насколько богаты наши охотничьи угодья?

– На территории Всеволожского района располагаются 7 охотничьих хозяйств. Самое крупное из них – Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации, подведомственной Министерству обороны РФ. Вторым по значимости и площади считается Некоммерческое партнёрство «Общество охотников «Кулики». Самое «маленькое» по занимаемой площади (4000 гектаров) – Общество с ограниченной ответственностью «Катумы».

На территории всех охотничьих хозяйств района главным нормативным документом, устанавливающим правила организации охоты, в зависимости от времени года, является Приказ Минприроды РФ «Об утверждении правил охоты», подписанный 16 ноября 2010 г., а также его приложения.

Несмотря на наличие приказа, выпущенного Министерством, каждый регион РФ имеет право самостоятельно устанавливать охотничий период и порядок проведения охоты либо вовсе не разрешать отстрел диких животных. Связано это с различным распределением территорий для охоты во Всеволожском районе, а также с природным своеобразием регионов (место обитания животных, климатические особенности, эпидемии, чрезмерный рост популяций).

Главным государственным органом, ответственным за координацию объёмов отстрела и сроков их проведения во Всеволожске, является Охотнадзор, куда и следует обращаться за разъяснениями, а также получением разрешений.

Естественно, перед началом охоты каждый участник процесса должен ознакомиться с правилами ведения, а также держать при себе целый комплект документов, в перечень которых входят: охотничий билет, лицензия на владение оружием, разрешение на отстрел животных определённого типа, а также при занятии охотой в закреплённых угодьях – путёвка.

Все документы нужно возить с собой. Охотник обязан предоставить их по первому требованию инспектора или других сотрудников государственных органов, осуществляющих контроль, территориальных представительств Федеральной службы, отвечающей за природопользование.

Оформляя разрешение на отстрел животных, охотник автоматически обязуется соблюдать правила охоты, лимит на добычу и сроки выданного разрешительного документа, правила ведения коллективной охоты.

– Когда у нас открылся осенний охотничий сезон?

– Официально на территории РФ, и мы не исключение, сезон открывается в начале августа. Но сроки могут изменяться, в зависимости от региональных особенностей охотничьих угодий. Например, в ряде регионов отстрел болотно-луговой дичи в прошлом осеннем сезоне был возможен с 25 июля по 15 ноября, а на боровую дичь – с конца августа и по 15 ноября.

В первую декаду возможна добыча птиц, а к первым заморозкам открывается период охоты на копытных, зайцев и лисиц. При этом с августа по ноябрь существует гораздо меньше ограничений, связанных с особенностями заготовки дичи. Поэтому новичкам рекомендуется постигать азы ремесла именно в начале осеннего периода.

К сожалению, не все наши граждане, занимающиеся охотой, следуют правилам, и мне приходится привлекать нарушителей к административной ответственности.

– Сколько сотрудников осуществляют надзор в районе?

– Во Всеволожском районе я единственный государственный инспектор. Всего же в Комитете по охране животного мира в Ленинградской области 17 районных инспекторов, т.е. по одному инспектору на район.

– Сколько лицензий вы выдаёте в год и чем вы конкретно занимаетесь?

– Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов арендаторам угодий выдаёт Комитет по охране, контролю и регулированию использования животного мира при Правительстве ЛО. Я же осуществляю надзор за исполнением законодательства, осуществляя проверочные рейды в охотхозяйства в любое время года.

– Какой совет вы бы дали нашим охотникам?

– Я бы посоветовал всем, прежде чем идти в охотничьи угодья, изучить существующие правила охоты, которые есть в открытом доступе на сайте Комитета. И это избавит их от многих неприятностей. Охота – занятие ответственное.

Беседу вёл Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина