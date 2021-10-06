Лучших педагогов Всеволожского района чествовали в День учителя

Профессиональный праздник всех педагогических работников район отмечал 5 октября во Дворце искусств на площади Стачек, возле Нарвских ворот. Большое торжественное мероприятие «Учитель – не званье, учитель – это призванье!» было подготовлено отделом культуры администрации Всеволожского района и Культурно-досуговым центром «Южный». Конечно, организаторы волновались – чтобы освоить новую областную площадку, требуется время, однако всё прошло хорошо. Дворец искусств Ленинградской области находится в удачном месте, у Нарвских ворот, рядом с одноименным метро, так что добраться сюда в дни торжеств легко можно в «подземке».

Большой зал был заполнен в соответствии с требованиями времени только на семьдесят процентов, хотя вместил очень большое число представителей педагогической профессии со всех уголков района. Торжество открылось прологом с участием «PRANA GROUP». После окончания лазерного шоу началась волнительная церемония награждения.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обратился к педагогическому сообществу со вступительным словом, в котором с гордостью подчеркнул, что наша система образования является одной из лучших не только на Северо-Западе, но и в Российской Федерации. Подтверждением тому служит участие педагогов района в финале федеральных профессиональных конкурсов.

Андрей Низовский сказал, что в нашей системе образования специалистов, больше, чем в некоторых других субъектах федерации, то же можно сказать и о бюджете. (В муниципальных образовательных организациях системы общего и дополнительного образования Всеволожского района Ленинградской области работает 6718 человек, в том числе педагогических работников – 5344 человека – Ред).

Миграция вызвала увеличение населения: в этом году численность жителей выросла на сорок тысяч человек. Соответственно, и школьников прибавилось: к 1 сентября учеников в школах стало больше на семь тысяч человек. Прибавилось и детей дошкольного возраста.

В своем выступлении глава района поблагодарил родителей, которые активно участвуют в жизни школы, пожелал успехов и здоровья педагогам. Ирина Федоренко, председатель комитета по образованию Всеволожского района, от всего сердца поздравила своих коллег с Днем учителя, поблагодарила «за колоссальный труд», пожелала всем удачи, здоровья, профессионального роста. Под аплодисменты зала Андрей Низовский и Ирина Федоренко вручили награды лучшим представителям большой педагогической семьи района.

Награды Министерства образования РФ этом году получили восемь человек: звание «Ветеран сферы воспитания и образования» (1 человек), нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» (7 человек). Список награжденных будут опубликованы в газете «Всеволожские вести» 8 октября.

На празднике чествовали педагогов, удостоенных других профессиональных наград.

Почетной грамотой Министерства просвещения РФ награждены:

АЛЕКСАНДРОВА Светлана Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе Ново-Девяткинской СОШ № 1;

АРХАРОВА Наталья Николаевна – учитель начальных классов Сертоловского центра образования № 2;

БОРОВКОВА Лариса Владимировна – заместитель директора Лесновского центра образования имени Героя Советского Союза Н.А. Боброва»;

ГОРЯЕВА Ирина Климентьевна – учитель музыки Сертоловской СОШ № 1;

КИЧЕРОВА Ирина Валентиновна – учитель русского языка и математики Всеволожского центра образования;

МЕТЛИЦКАЯ Майя Владимировна – учитель математики Лицея № 1 г. Всеволожска;

НИТКИНА Наталия Ивановна – учитель начальных классов СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска;

ПОВАРОВА Людмила Васильевна – учитель-логопед СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов;

РЕЗНИК Инна Ивановна – директор Романовской СОШ;

САВЕЛЬЕВА Екатерина Гавриловна – учитель английского языка Сертоловской СОШ № 1»;

ТАРАСОВА Елена Александровна – учитель русского языка и литературы Бугровской СОШ;

ЧУДАКОВА Оксана Станиславовна – учитель-логопед Лесколовского ЦО;

САВИЛО Нина Ивановна – воспитатель Детского сада комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска;

ШИКОВА Светлана Николаевна – заместитель заведующего Детского сада комбинированного вида № 6 г. Всеволожска»;

КАЛГАНОВА Светлана Викторовна – художественный руководитель ДДЮТ Всеволожского района.

Знак «За заслуги перед Всеволожским районом» вручили

ПЛОТНИКОВОЙ Нине Ивановне – преподавателю МБУДО «Кузьмоловская школа искусств».

Почетным дипломом Совета депутатов Всеволожского муниципального района наградили:

коллектив Детского сада комбинированного вида № 28» (д. Лупполово) – за большой вклад в развитие социальной сферы и в связи с 40-летием со дня основания учреждения;

коллектив Детского сада комбинированного вида № 10 (г. Всеволожск) – за большой вклад в развитие социальной сферы и в связи с 35-летием со дня основания учреждения.

Грамотой Главы МО «Всеволожский муниципальный район»:

ВИЗИРЕНКО Лидия Юрьевна – преподаватель МАУДО «Колтушская школа искусств»;

РАССКАЗОВА Зорислава Васильевна – преподаватель МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»;

САМСОНЕНКО Ольга Сергеевна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

СТОЛЯРОВ Виктор Владимирович – преподаватель МБУДО «Кузьмоловская школа искусств»;

РЫБАЛКО Зоя Сергеевна – преподаватель МАУДО «Агалатовская школа искусств».

Обладателями Почетной грамоты Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО стали:

КУБАРЕВА Ольга Михайловна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова»;

МАТЮШЕВСКАЯ Ольга Анатольевна – преподаватель МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»; ТРАВКИНА Вера Николаевна – преподаватель МБУДО «Кузьмоловская школа искусств»;

ЧЕРНЯВСКАЯ Галина Владимировна – преподаватель МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 85-летием Всеволожского района Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» объявил Благодарность:

БОГАЧЕНКО Галине Михайловне, учителю географии Щегловской СОШ,

КИСЕЛЕВОЙ Наталье Викторовне, педагогу дополнительного образования ДДЮТ,

КУЗНЕЦОВОЙ Галине Ивановне, младшему воспитателю Детского сада комбинированного вида «Южный»;

ПАНЕКИНОЙ Татьяне Александровне, учителю начальных классов Свердловского центра образования;

КОЗЛОВОЙ Ксении Николаевне, воспитателю Васкеловского детского сада комбинированного вида»;

ГРИГОРЬЕВУ Владимиру Феликсовичу, учителю технологического труда Бугровской СОШ.

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VII степени вручили:

ЛАВРЕНЧУК Ирине Владимировне, главному специалисту районного комитета по образованию;

КАЛИНИЧЕНКО Надежде Олеговне, ведущему специалисту районного комитета по образованию.

Всем педагогам Всеволожского района была посвящена прекрасная концертная программа актёра, композитора, лауреата Всероссийских и международных конкурсов, певца Глеба Матвейчука.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА