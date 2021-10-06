Артисты из Всеволожского района выступят на фестивале «Венок славы Александра Невского»

Агалатовская детская школа искусств и Детская школа искусств имени М.И. Глинки из Всеволожска будут принимать участие в «Костюм-шоу – Нарядный двор», – об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сообщил режиссер туристского фестиваля «Венок славы Александра Невского» Денис Солдаткин.

Фестиваль состоится в Ленинградской области с 8 по 10 октября. Театрализованное шоу под названием «Костюм-шоу – Нарядный двор» включено в программу этого фестиваля впервые. Оно будет проходить 8 октября с 19 до 20 часов в Доме культуры города Волхова. Это будет дефиле, которое отразит русскую моду от допетровской эпохи до наших дней. На этом параде мод свои костюмы представят разные организации, в том числе, как мы уже упоминали, две школы искусств из Всеволожского района. Однако количество мест в зрительном зале ограничено, поэтому записываться надо заранее по интернету.

А фестиваль продолжится 9 октября в Старой Ладоге. Это будет любопытное зрелище! Запланирован и парад маломерных судов, и ярмарка ремесел, и реконструкция отдельных фрагментов Невской битвы. Основные действия будут проходить на открытой площадке возле Дома культуры в Старой Ладоге с 12.00 до 19.00. Здесь весь день будут выступать лучшие музыкальные коллективы Ленинградской области. А изюминкой концерта станет выступление певицы Варвары и группы «Братья Грим». В это же время на лужайке напротив Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря развернутся исторические реконструкции и состязания рыцарей. А возле Никольского мужского монастыря (тоже в Старой Ладоге) – фестиваль колокольного звона и состязание звонарей.

В воскресенье, 10 октября, фестиваль продолжится в Старой Ладоге. Различные исторические реконструкции будут проходит с 10.00 до 16.00. В программу фестиваля включен также фейерверк на воде. Добраться в Старую Ладогу организаторы предлагают на автобусах, которые в определенное время будут отходить от станции метро «Ладожская» и от станции метро «Московская». Количество мест ограничено, поэтому надо заранее зарезервировать на сайте туристского фестиваля «Венок славы Александра Невского». Иначе придется добираться своим ходом.

Людмила Однобокова