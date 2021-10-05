Новая школа в Сертолово готовится к открытию

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в микрорайоне Сертолово-2.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, открытие образовательного учреждения запланировано на 2022 год. В ближайшее время начнутся процедуры по регистрации права собственности и получению лицензии на образовательную деятельность.

Общая площадь нового трехэтажного здания составила 11 тысяч квадратных метров. Здесь разместились учебные аудитории для начальных, средних и старших классов, мастерские, лаборатории, актовый зал на 450 зрителей, библиотека, спортивный зал с тренерской, раздевалками и душевыми, а также столовая и блок медицинских помещений.

Большая пришкольная территория включает в себя стадион с беговыми дорожками, площадки для командных игр, зону отдыха. Специальную учебную программу готовит для учеников новой сертоловской школы Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет.

Объект построен по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составил 565 млн рублей, включая федеральные средства.

В этом году по программе «Стимул» будет также введена школа на 825 мест в поселке Янино, Всеволожского района. Строительство еще трех школ ― на 1000 мест в Кудрово, на 1175 мест в Мурино и на 640 мест в Новогорелово ― завершится в 2022 году.