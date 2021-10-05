Ленинградская панорама. Только любовью!

23 сентября почетному гражданину Ленинградской области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80 лет. Большой праздник не только для самого юбиляра, человека чрезвычайно скромного, не любящего громких славословий, но и для многих почитателей его таланта.

Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ленинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Отечества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд, русский характер и история страны.

Секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств, лауреат Литературной премии имени А. Твардовского, Большой литературной премии России, национальной премии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор 18 стихотворных сборников и множества подборок в толстых журналах — список регалий и заслуг Николая Борисовича впечатляет.

Критики, называя Рачкова прямым продолжателем традиций отечественной поэзии, отмечают его способность тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, прочесть несколько четверостиший и замереть от восторга — нечасто на земле рождаются люди, умеющие так исповедально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг Николай Борисович назвал «Только любовью».