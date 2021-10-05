Ленинградская панорама. Первый шаг в жизнь – через МФЦ

Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных в «едином окне». После рождения малыша все нужные документы можно быстро и легко оформить через многофункциональный центр.

20 сентября Вера и Евгений Шубовские пришли в МФЦ Волосовского района зарегистрировать дочку Настю, появившуюся на свет 9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка родилась в Волосово. Супруги охотно откликнулись на приглашение прийти в МФЦ и за один визит оформили свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС, подали заявление на оформление материнского капитала и на прописку. После регистрации ребенка по месту жительства можно будет здесь же, через центр госуслуг, получить ИНН, оформить документы на пособия и записать ребенка в детский сад.

«Мы выбрали этот способ, потому что очень удобно, – говорит Вера Александровна. – Не надо бегать по всем ведомствам».

Сотрудники МФЦ торжественно вручили семье «Подарок новорожденному» от Правительства Ленинградской области с необходимыми вещами для первых месяцев жизни младенца и медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».

Многие родители по устоявшемуся обычаю регистрируют детей в загсе. Не все знают о возможности получить более широкий пакет госуслуг через МФЦ. В Волосово загс находится почти в центре жилой застройки, а до многофункционального центра нужно пройти дальше. В то же время, МФЦ открыты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и перерывов на обед.

В 37 филиалах МФЦ Ленобласти оказывается услуга по регистрации новорожденных

«Обращение к нам экономит время и силы», – комментирует директор филиала центра «Мои документы» в Волосово Наталья Антонычева.

Предварительная запись не требуется. Но при желании можно записаться на конкретное время через сайт mfc47.ru, в самом МФЦ – на стойке информации или по телефону, а также позвонив в единую справочную службу или на портале gu.lenobl.ru.

Поток заявителей растет. Новорожденная Настя Шубовская – сороковая по счету за 2021 год.

Воспользоваться «единым окном» для регистрации новорожденных могут только родители с российским гражданством. Для усыновления применяется другой порядок. Иностранные граждане тоже не входят в категорию, обслуживаемую в центре «Мои документы».

МФЦ Ленинградской области предлагает гражданам активнее обращаться в филиалы за услугой «Регистрация новорожденных», особенно в таких районах, как Бокситогорский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский. Сотрудники надеются, что молодые родители распробуют, оценят привлекательность госуслуги и поток посетителей на регистрацию малышей станет плотнее.

«Вспоминаю рождение своих детей – сколько нужно было тогда бегать по разным учреждениям, чтобы их зарегистрировать и получать все документы по отдельности, – говорит Наталья Антонычева. – Система совершенствуется, избавляя людей от лишних хлопот».

Среди главных плюсов «единого окна» – простая и быстрая процедура регистрации малыша по месту жительства. Это одна из важнейших документальных процедур, ведь все пособия начисляются по прописке ребенка. В любом МФЦ Ленобласти родители малышей могут получить еще ряд нужных услуг, в том числе поставить ребенка на очередь в детский сад.

Дмитрий Полянский

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Из интересных демографических наблюдений: девочки сейчас в Волосовском районе рождаются в два с половиной раза чаще мальчиков. Так, в МФЦ за 2021 год семьи оформили документы на 11 мальчиков и 29 девочек.

В центрах «Мои документы» родители могут оформить: