В Ленинградской области проверят систему оповещения

Плановое тестирование системы электросирен и замещение теле- и радиоэфира состоится в рамках мероприятий по гражданской обороне. Комплексные проверки готовности систем оповещения будут проводиться по всей стране.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 47-м регионе сигнал «Внимание всем!» будет запущен с 10 до 12 часов по местному времени 6 октября. Кроме сирен и громкоговорителей предстоит замещение теле- и радиоэфира продолжительностью до 1 минуты.

В ходе проверки жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие.