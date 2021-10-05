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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленинградской области проверят систему оповещения

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Плановое тестирование системы электросирен и замещение теле- и радиоэфира состоится в рамках мероприятий по гражданской обороне. Комплексные проверки готовности систем оповещения будут проводиться по всей стране.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 47-м регионе сигнал «Внимание всем!» будет запущен с 10 до 12 часов по местному времени 6 октября. Кроме сирен и громкоговорителей предстоит замещение теле- и радиоэфира продолжительностью до 1 минуты.

В ходе проверки жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие.

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