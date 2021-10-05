Всеволожский волонтерский проект выиграл грант на создание центра серебряного добровольчества

Руководитель Общественной организации «Диалог поколений» и координатор серебряного добровольчества Всеволожского района Надежда Балуева одержала победу на Всероссийском конкурсе «Молоды Душой». Ее проект «DobroSerebro47» был признан лучшим в номинации «Волонтерские центры».

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, Надежда Балуева получила грант в размере 200 тысяч рублей на создание центра серебряного добровольчества. Согласно представленному проекту, на базе учреждения организуют форум серебряных добровольцев, а в Университетах третьего возраста запустят курс «Серебряное добровольчество». Кроме того запланированы школа серебряного добровольчества «Волонтёр 21» и реализация проекта «Красная гвоздика», целью которого является помощь ветеранам Великой Отечественной и других войн.

Отметим, что V Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды душой» стартовал в Тюмени 2 октября. Участниками стали 500 человек из всех регионов России. Для них прошли образовательные сессии, нетворкинги, совместная работа на площадках, TED-лекции с известными людьми, добровольческий квиз и насыщенная культурная программа.

Конкурс «Молоды Душой» направлен на поддержку волонтерских центров и социальных проектов с целью развития добровольческого движения среди старшего поколения, раскрытия их потенциала, содействия в самореализации и улучшения качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в целом.

Фото пресс-службы администрации ВМР