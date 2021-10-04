Приложение «Умный транспорт» начало работать во Всеволожске

Жители и гости Всеволожска смогут наблюдать за движением общественного транспорта в реальном времени. В райцентре в тестовом режиме начало работать приложение «Умный транспорт», и теперь на онлайн-карте можно узнать, насколько далеко от вас ближайший автобус нужного вам маршрута.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, пока что в приложении отображаются муниципальные маршруты Всеволожска и прилегающих поселений: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 11Б, 601А, 601, 602А, 602, 603, 604, 607, 618, 664.

Пользователям приложение доступно для загрузки через магазин приложений, а также по ссылке http://bus62.ru/vsevolozhsk/. На карте можно узнать точный маршрут следования автобуса, найти ближайшую остановку и отследить движение транспорта.