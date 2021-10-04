Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства метро в Кудрово

Президент России Владимир Путин поддержал предложения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по строительству метро в Кудрово и модернизации объектов, обеспечивающих транспортную доступность комплекса «Игора Драйв».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предложения глава региона презентовал в ходе состоявшегося летом совещания, посвящённого развитию транспорта в области.

– Я очень благодарен президенту за поддержку важнейших для Ленинградской области проектов, – отметил Александр Юрьевич. – Строительство метро в Кудрово, где живет больше 50 тысяч человек, обеспечит жителям комфортное передвижение. Кроме того, даст стимул для развития жилого и общественно-делового пространства, а также промышленного кластера. Строительство электродепо «Правобережное» позволит и дальше развивать метрополитен в агломерации.

Отметим, что одно из ключевых поручений Владимира Путина адресовано Правительству России совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области: до 30 ноября предстоит представить предложения по развитию в 2022 – 2026 годах сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» в Ленинградской области.

Также поддержано предложение по модернизации объектов, обеспечивающих транспортную доступность комплекса «Игора Драйв» в преддверии российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1». Правительству России, ОАО «Российские железные дороги» и администрации региона дано поручение в ближайшие два года улучшить железнодорожную инфраструктуру с прилегающим парковочным пространством.