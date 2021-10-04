Мабон в средневековом городе Сваргас

День осеннего равноденствия в лучших традициях варягов отпраздновали в музее под открытым небом «Средневековый город Сваргас», который был создан историками-энтузиастами недалеко от Выборга. Здесь отметили праздник Мабон, посвященный середине осени и второму урожаю.

Историко-культурный центр «Варяжский двор» — создатели города — не ставили перед собой задачу театрализованного представления для посетителей. В «Сваргасе» люди буквально живут по обычаям и в условиях раннего средневековья. Поэтому для туристов отводится отдельное время и попасть в музей можно по предварительной записи.

«Сваргас» переводится на русский как «Солнечное небо». Основное направление деятельности города – это воссоздание социальных отношений, быта, ремесел «эпохи викингов» по историческим документам и на основе археологических находок. Из них следует, что древние скандинавы обладали властью над железом, а не только были воинами и земледельцами. Поэтому в музее все мужчины владеют кузнечным искусством.

Каждый житель города для аутентичности представленной эпохи имеет скандинавское имя, которым пользуется и в обычной жизни. Все они представители самых разных социальных групп и возрастов, но их объединяет история и творчество эпохи раннего средневековья.

Среди скандинавских женщин, безусловно, встречались и воительницы, но это скорее исключение, чем правило. В первую очередь они были хранительницами очага и дома. На их плечах лежало обеспечение семьи едой и одеждой.

На память о посещении средневекового города-музея гости изготовили бусы из рябины. Они обозначают символ девяти миров скандинавской мифологии, подкрепленной сургучной печатью Сварлорда — хозяина города.

Проект «Сорок седьмой»