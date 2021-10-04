Ленинградская панорама. Наша формула: активность и оптимизм

Александр Грибков, председатель Совета ветеранов Кингисеппского района, – о любви к малой родине и о том, как важно, даже будучи на пенсии, приносить пользу людям.

– Наша общественная организация объединяет порядка 9000 представителей старшего поколения: ветеранов войны и труда, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, офицеров в отставке, чернобыльцев.

Среди членов организации немало творчески одаренных людей, которые проявляют таланты в разных направлениях. Например, наши рукодельницы вышили герб Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное шитье). А итоги конкурса «Ветеранское подворье» в очередной раз показали, как много у нас увлеченных огородников. Вопреки трудному и засушливому году урожаи порадовали! Я и сам имею большой стаж садоводства, особенно удаются прививки плодовых деревьев.

Наши ветераны – активные и инициативные. Все районные мероприятия, посвященные памятным датам в истории, проходят при нашем участии. Так, в прошлом году состоялось чествование ветеранов Кингисеппского района, участвовавших в меж­региональной онлайн-встрече «Еще не знают на земле страшней и радостней дороги…», посвященной 79-й годовщине открытия Дороги жизни.

Великая Отечественная война – особая для нас тема. До сих пор поисковики находят останки бойцов Красной армии, каждый клочок кингисеппской земли полит кровью… Эту память и гордость за подвиг наших предков необходимо передать подрастающему поколению. Вот почему военно-патриотическая работа у нашей организации в приоритете.

Мы стремимся передать молодежи нашу искреннюю любовь к малой родине. Не у каждого региона нашей необъятной страны такая уникальная история, как у Ленинградской области. Один лишь факт, что Петр Первый приезжал на эти земли 19 раз, о многом говорит! Изначально именно здесь он собирался построить Северную столицу, но, увидев главную артерию – Неву, переменил решение.

Ленобласть давно и заслуженно входит в пятерку лучших регионов России. Нам есть чем гордиться. Например, изумительной природой. Можно долго и интересно говорить про реки и леса. А какие здесь заповедники!

Нас бесконечно радует, что и регион в целом, и родной Кингисепп становятся все более комфортными для проживания. В городе появились новые благоустроенные дворы и общественные территории, отремонтированы дорожки и подходы к подъездам, оборудованы детские площадки, выполнено озеленение.

Лично я горжусь, что практически всю жизнь мне довелось трудиться на ленинградской земле. Как важно, даже будучи на пенсии, не находиться в стороне от общественной жизни и приносить пользу людям. Активность, неравнодушие и оптимистичный настрой – это и образ жизни, и формула нашей деятельности.