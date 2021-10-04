Ленинградская панорама. Заботливо, по-соседски

Коллектив социальных работников Ленинградской области дополняют неравнодушные жители региона, которые включились в программу «Заботливый сосед».

С односельчанами Сергеевыми жительница деревни Бор Бокситогорского района Ольга Осадчук познакомилась давно, около 30 лет назад. Когда-то покупала у них молоко. Потом глава семьи ушел в мир иной, держать хозяйство стало не под силу. Сейчас его жена и дети с трудом справляются с элементарными бытовыми проблемами.

«От их квартиры до моего дома всего-то метров триста. Я к ним по старой памяти иногда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год, она часто болеет, 58‑летняя дочь Валентина и 46‑летний сын Сергей имеют инвалидность», – рассказывает Ольга Анатольевна.

Однажды сотрудники центра соцзащиты рассказали женщине о программе «Заботливый сосед», которая реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Название программы говорит само за себя: по-соседски подставить плечо тому, кто нуждается в поддержке.

Программу «Заботливый сосед» Ленинградская область разработала в 2017 году – первой в России. Эта технология социального обслуживания на дому престарелых граждан и инвалидов особенно актуальна для отдаленных и небольших населенных пунктов.

В апреле Ольга Осадчук заключила договор с местным учреждением социального обслуживания населения. Теперь она навещает своих подопечных практически каждый день. Покупает продукты и лекарства, оплачивает квитанции, готовит обед, делает уборку, измеряет артериальное давление, контролирует прием таблеток…

Людям, которые официально называются получателями услуг, приятно видеть в помощниках не постороннего человека, а хорошего знакомого, с которым связывают общие воспоминания. Важно, что живет он поблизости и сможет по первому зову оказаться рядом. По условиям договора «сосед» должен жить на расстоянии не более километра от человека, за которым ухаживает.

За оказываемую помощь начисляется трудовой стаж и официальная зарплата, которая зависит от объема оказываемых услуг.

«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, прибавка к пенсии не лишняя. К тому же приятно сознавать, что приношу пользу односельчанам», – делится Ольга Осадчук.

А Татьяна Шведова из Пикалево уже несколько лет ухаживает за Эльвирой Аганиной. Их родители дружили, общаться они начали еще девчонками. Потом жизнь развела.

«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну на улице, разговорились. Узнала, что она тяжело больна и сейчас одна, сын в другом городе, мама совсем старенькая и живет отдельно. Я удивилась: как же одной, с непростым диагнозом? Стала помогать. Даже в голову не приходило, что это можно оформить через центр соцобслуживания. Просто по-человечески хотелось выручить человека. Не чужие ведь», – вспоминает Татьяна Анатольевна.

Когда парикмахерская, в которой она работала, закрылась, уход за старой знакомой стал ее основной работой.

«Из дома Эльвира самостоятельно уже не выходит. Без помощника ей никак. Если бы не «Заботливый сосед», скорее всего, пришлось бы переезжать в интернат. А так – родные стены, жизнь продолжается», – объясняет собеседница.

Мила Дорошевич

129 человек получают в Ленобласти соцуслуги по программе «Заботливый сосед»

Кто имеет право на такую услугу:

одинокие пожилые люди и инвалиды старше 18 лет;

одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды старше 18 лет, если родственники не могут обеспечить им уход;

одиноко проживающие семьи, которые не могут обеспечить уход за собой без посторонней помощи.

Кто может стать «заботливым соседом»

Совершеннолетний дееспособный гражданин России, постоянно проживающий на территории Ленобласти.

Куда обратиться?

В Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.