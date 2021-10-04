Гусляры из Всеволожского района участвовали в музыкальной смене с «Терем-квартетом»

1 октября гусляры Детской школы искусств им. М.И. Глинки Всеволожск приняли участие в финальном концерте «Музыкальной смены с Терем-квартетом. Оркестры», организованной ГБНОУ «Академия талантов» на базе ДШИ им. М.И. Глинки Санкт-Петербург.

Ольга Бирюкова, Арина Мацута и Яна Быстрова были приглашены в качестве солистов оркестра русских народных инструментов «Невские струны», руководителем которой является замечательный дирижер и талантливый музыкант Егор Алексеевич Кузнецов. Девочки получили возможность принять участие во всех мероприятиях творческой смены: на протяжении 10 дней с ребятами работали замечательные музыканты – артисты известного петербургского ансамбля «Терем-квартет» – Андрей Михайлович Смирнов и Андрей Виленинович Константинов.

Оркестр народных инструментов детской школы искусств совместно с наставниками за 10 дней подготовил 10 номеров, и 1 октября состоялась видеозапись программы для фестиваля «Таланты России». Был дан заключительный концерт в рамках Дня пожилого человека в Каменноостровском дворце.

День выдался трудным, насыщенным, но очень интересным: многочисленные репетиции, профессиональная видеозапись, а в заключение дня – концерт. Такой режим под силу только прирождённым артистам… Девочки отлично справились и достойно представили наш город и нашу школу, а вдохновение им дарили прекрасная архитектура и интерьеры Каменноостровского дворца и чудесные осенние пейзажи парков самого зелёного острова Санкт-Петербурга.

Преподаватель класса гуслей МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» В.В. Бирюкова