Ленинградская панорама. «Уличный комитет» в действии

Лариса Царькова живет в Гатчине. Если точнее – в районе Мариенбург. Место историческое: старинные деревянные дома с резными наличниками, железнодорожный пункт, построенный в XIX веке. Вполне можно водить экскурсии.

«К сожалению, порядка мало», – говорит 75‑летняя Лариса Владимировна. Невзирая на возраст, она много ходит пешком. Всякий раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью смотрела на разросшийся кустарник, мусор в канавах, «потрепанный» тротуар…

В советские годы Царькова 15 лет прожила в эстонской Нарве, где заботились о каждом дереве, благоустраивали каждый метр городского пространства. Оттого наблюдать совсем не европейский вид «Мадрида» (так местные жители называют свой район) было особенно больно.

Да ведь и своих соседей по частному сектору Лариса Владимировна хорошо знает. Большинство – люди старшего возраста, у которых недостает сил и средств ухаживать за придомовыми участками, не говоря о прилегающей территории.

Лариса Владимировна и сама давно на пенсии. Но всегда была лидером по характеру. Сегодня она председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург, посещает бассейн, тренируется в группе здоровья. Именно она стала тем человеком, который не смог пройти мимо общей проблемы.

В компании единомышленников, таких же активных пенсионеров, Лариса Царькова взялась благоустраивать родной Мариенбург.Она прошла обучение в школе проектного управления «Активный гражданин» при РО ООО «Союз пенсионеров России», узнала об азах социального проектирования.

Был разработан проект «Развитие добрососедства». Волонтеры серебряного возраста убирают снег и мусор, приводят в порядок придорожные территории. Членов «уличного комитета» уже хорошо знают местные жители, обращаются за помощью: покосить траву, распилить упавшее дерево и даже решить конфликт с соседями.

В прошлом году Лариса Царькова стала лауреатом премии «Старшие» фонда «Добрый город Петербург». Это позволило закупить расходные материалы для работы. А за счет субсидии администрации Гатчинского мунципального района и при поддержке Фонда президентских грантов появились спецтехника и инвентарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля с каждым днем становится уютнее. Но останавливаться Лариса Владимировна не планирует: мечтает набрать в команду молодых добровольцев. И тогда межпоколенческий десант сможет поддерживать порядок и на других улицах Гатчины. Возможно, удастся распространить опыт на другие населенные пункты Гатчинского района.

«Нужно любить свою землю: не бросать мусор, заботиться о своем доме, дворе, людях, которые живут рядом. Тогда и общий вид наших городов будет другим, мир вокруг будет лучше», – считает Лариса Владимировна Царькова.

Ирина Корецкая

Фото из архива Л.В. Царьковой