Ленинградская панорама. Новости

Дайджест актуальных новостей Ленинградской области за прошедшую неделю.

В гостях у «Лужской правды»

Редакцию газеты посетили ребята из студии мультимедийной журналистики Лужского компьютерного центра. Главный редактор «Лужской правды» Любовь Бекетова вручила подарки юным журналистам, которые летом участвовали в съемках прогноза погоды (видеосюжет разместили на сайте газеты).

Главред рассказала ребятам об истории газеты и провела экскурсию по редакции. Школьники увидели все этапы подготовки издания – от написания статей до верстки и отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журналистами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы есть будущее!» – прокомментировали в редакции.

Глава комитета стал ректором

Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сентября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге – одного из ведущих вузов России и старейшего педагогического университета страны.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность в работе комитета, поскольку наш регион – один из лидеров по качеству образования в России. Новым председателем станет человек из системы образования Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определимся после Дня учителя», – сказал глава региона.