Ленинградская панорама. Мой сад и двор – души отрада
Подпорожью в этом году повезло. В один из сентябрьских дней на площади перед Домом культуры развернулся финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Красочное действо впечатляло не меньше, чем авторитетная когда-то Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства.
Смотр талантов
Это и была демонстрация лучших образцов достижений ленинградцев, которые с любовью обихаживают свои участки – выращивают овощи, разводят живность, оформляют клумбы, строят беседки… Кто-то на пресловутых шести сотках, а иные и на целых двадцати показывают пример того, как преображается земля, как благодарно откликается на вложенные усилия.
Посланцы всех 18 районов региона прибыли в Подпорожье. Это победители районных этапов «Ветеранского подворья», группы поддержки, коллективы художественной самодеятельности, которые весь день веселили гостей и участников. Каждый район постарался, представил красочно и с выдумкой оформленный стенд. Конечно, всего не привезешь, но и увиденное членами жюри конкурса было достойно восхищения.
«Признаюсь, пожалел, что у меня нет дачи! – говорит Юрий Олейник, председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. – Арбуз весом 11 кило, мясистые помидоры, сочный виноград – надо постараться, чтобы вырастить их в нашем климате!»
Тыквы на зависть
Юрий Иванович задержался у живописных стендов Сланцевского и Киришского районов. У организаторов было опасение, что не отправятся тамошние ветераны в такую даль. Приехали! Посмотрел Олейник на индоуток, на коробку с мини-грядкой овощей, выращенных четырехлетней Юлей Шиловой из Сланцевского района (девочка победила в номинации «Лучшая детская грядка»), подивился гигантским тыквам и консервированным заготовкам Надежды Тислер из деревни Гостицы.
«Что такое семь часов пути по сравнению с полученным удовольствием! – делится Надежда Федоровна, признанная лучшим овощеводом. – Все по поговорке: и себя показали, и людей посмотрели».
В прошлом году тыквы у нее уродились большущие. Экземпляр в 70 кг двое крепких мужчин еле перевезли, чуть тачку не сломали. Нынче тоже выросли знатные, до 20 кг. Некоторые еще на грядке вкус и вес набирают.
«Огромная радость – видеть, как из махонького семечка плод появляется. В моей семье всегда огород держали, родители сызмальства приучили на земле работать. Первыми игрушками были грабельки, лопатка и ведерко. Не мыслю жизни без дачи! Каждый день после работы – сюда. Хлопот много, но все в радость, усталость приятная. На часы не смотрю, по солнышку ориентируюсь. Садится за горизонт – значит, пора домой», – рассказывает Надежда Тислер.
Человек она творческий. Видно это не только по оформлению подворья, но и по шеренге банок с заготовками. Овощи Надежда Федоровна закатывает не только по классическим рецептам, но и по собственным – любит эксперименты. Этим летом попробовала законсервировать огурцы с куркумой, в кетчуп добавила корицу. А как нарядно смотрятся помидоры с морковной ботвой или ассорти из урожая всех цветов радуги!
11,7 кг вес арбуза, выращенного Оксаной Груздевой из поселка Кобрино Гатчинского района
Им года не беда
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» в регионе проводят с 2005 года. Тогда с инициативой выступила Ленинградская областная ассоциация общественных объединений ветеранов. А с 2007-го организацией занимаются Законодательное собрание Ленобласти и муниципалитеты.
Конкурс в регионе полюбили сразу. Пенсионеры ухватились за еще одну возможность влиться в общественную жизнь, поделиться опытом. «Ветеранское подворье» стало настоящим праздником людей труда. В 2016 году участие представителей Эстонии придало фестивалю международный статус.
Со временем расширился диапазон номинаций. Сейчас их восемь – определяют лучших животноводов, овощеводов, пчеловодов, цветоводов, самый благоустроенный дачный участок, лучшее ветеранское подворье, а также самых юных («Детская грядка») и опытных участников («Преемственность поколений»). В каждой группе по несколько победителей. А как иначе, ведь во всех районах есть передовики, многих надо поощрить.
Финал очередного конкурса наглядно иллюстрирует, что энергии и задора нашим пенсионерам не занимать. За что ни возьмутся – дело спорится, в руках горит. Мудрость и смекалку они подкрепляют современными технологиями. И главное, работают с душой. Оттого и результаты на зависть. Впрочем, завидовать у наших ветеранов не в чести. Перенять опыт – другое дело.
Секреты урожая
Борис Калиненок (Гатчинский район, Сусанинское поселение) без утайки делится с коллегами секретами большого урожая. Огород Борис Иванович возделывает по принципу природного земледелия – не перекапывает, чтобы не разрушать тонкий плодородный слой почвы, не пропалывает и поливает грядки по минимуму. Растет все как на дрожжах! Кандидат технических наук, в этом году он победил в номинации «Самый благоустроенный дачный участок».
В этой же категории жюри отметило труды семьи Ковалевых из Тосненского района. Кто бывал у них в деревне Еглизи, тот любовался роскошными флоксами, десятью сортами герани, хвойниками и фруктовыми деревьями, домом с красивой отапливаемой верандой, где цветы радуют глаз даже в морозы.
Ольга Корепина из Приозерского района представила на смотр малоизвестное у нас лекарственное растение – индийский лук – и стала лучшим овощеводом. Ветеран МВД Эдуард Проскура (Выборгский район) держит 15 ульев – его назвали в числе лучших пчеловодов. Лучший животновод Василий Ревнюк (Лодейнопольский район) выращивает в городской черте сорок поросят, сотни кур, уток, индюков и перепелок. Справляются вчетвером – сам Василий Степанович, супруга, дочь и зять.
Награды труженикам
Подполковник запаса, ветеран боевых действий, председатель комитета по контролю Общественной палаты Ломоносовского района Андрей Краснобородько решительно опровергает мнение, что цветоводство – удел прекрасной половины человечества. У него в Гостилицах дивный зимний сад! Тридцать восемь видов растений, два огромных аквариума, на участке – голубая ель, можжевельники, канадский кедр, папоротники, девичий виноград, гортензии, пионы, розы, лилии…
«Когда понял, что цветы в квартире уже не помещаются, решил строить дом. Сам разработал проект в два этажа, с прозрачной крышей. Три года строил. Разбил зимний сад. Теперь занимаюсь участком. Весной посадил сто саженцев барбариса для живой изгороди. Многое еще предстоит сделать», – рассказывает замдиректора по безопасности Гостилицкой средней школы.
По словам Андрея Ивановича, он всю жизнь мечтал разводить цветы. Служба в армии такой возможности не оставляла: пришлось сменить 13 квартир. На «Ветеранском подворье – 2021» дебютант Краснобородько стал лауреатом в номинации «Лучший цветовод».
На церемонии награждения победителей смотра-конкурса играл симфонический оркестр. Нарядные, радостные герои дня поднимались на сцену. Сорок девять человек получили дипломы и призы. Флаг конкурса передали Тосно – финал следующего конкурса пройдет там.
Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов участников
«Я очень рад, что впервые за всю историю существования «Ветеранского подворья» сюда, на северо-восток области, приехали делегации из всех районов. Несмотря на дальнюю дорогу (для некоторых она достигала 500 км), здесь собрались все финалисты. Здорово, что конкурс проводится на территории всех муниципальных образований и, несмотря на пандемию, эта традиция сохраняется», – Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленобласти