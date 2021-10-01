Ленинградская панорама. Мой сад и двор – души отрада

Подпорожью в этом году повезло. В один из сентябрьских дней на площади перед Домом культуры развернулся финал областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Красочное действо впечатляло не меньше, чем авторитетная когда-то Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства.

Смотр талантов

Это и была демонстрация лучших образцов достижений ленинградцев, которые с любовью обихаживают свои участки – выращивают овощи, разводят живность, оформляют клумбы, строят беседки… Кто-то на пресловутых шести сотках, а иные и на целых двадцати показывают пример того, как преображается земля, как благодарно откликается на вложенные усилия.

Посланцы всех 18 районов региона прибыли в Подпорожье. Это победители районных этапов «Ветеранского подворья», группы поддержки, коллективы художественной самодеятельности, которые весь день веселили гостей и участников. Каждый район постарался, представил красочно и с выдумкой оформленный стенд. Конечно, всего не привезешь, но и увиденное членами жюри конкурса было достойно восхищения.

«Признаюсь, пожалел, что у меня нет дачи! – говорит Юрий Олейник, председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. – Арбуз весом 11 кило, мясистые помидоры, сочный виноград – надо постараться, чтобы вырастить их в нашем климате!»

Тыквы на зависть

Юрий Иванович задержался у живописных стендов Сланцевского и Киришского районов. У организаторов было опасение, что не отправятся тамошние ветераны в такую даль. Приехали! Посмотрел Олейник на индоуток, на коробку с мини-грядкой овощей, выращенных четырехлетней Юлей Шиловой из Сланцевского района (девочка победила в номинации «Лучшая детская грядка»), подивился гигантским тыквам и консервированным заготовкам Надежды Тислер из деревни Гостицы.

«Что такое семь часов пути по сравнению с полученным удовольствием! – делится Надежда Федоровна, признанная лучшим овощеводом. – Все по поговорке: и себя показали, и людей посмотрели».

В прошлом году тыквы у нее уродились большущие. Экземпляр в 70 кг двое крепких мужчин еле перевезли, чуть тачку не сломали. Нынче тоже выросли знатные, до 20 кг. Некоторые еще на грядке вкус и вес набирают.

«Огромная радость – видеть, как из махонького семечка плод появляется. В моей семье всегда огород держали, родители сызмальства приучили на земле работать. Первыми игрушками были грабельки, лопатка и ведерко. Не мыслю жизни без дачи! Каждый день после работы – сюда. Хлопот много, но все в радость, усталость приятная. На часы не смотрю, по солнышку ориентируюсь. Садится за горизонт – значит, пора домой», – рассказывает Надежда Тислер.

Человек она творческий. Видно это не только по оформлению подворья, но и по шеренге банок с заготовками. Овощи Надежда Федоровна закатывает не только по классическим рецептам, но и по собственным – любит эксперименты. Этим летом попробовала законсервировать огурцы с куркумой, в кетчуп добавила корицу. А как нарядно смотрятся помидоры с морковной ботвой или ассорти из урожая всех цветов радуги!

11,7 кг вес арбуза, выращенного Оксаной Груздевой из поселка Кобрино Гатчинского района

Им года не беда

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» в регионе проводят с 2005 года. Тогда с инициативой выступила Ленинградская областная ассоциация общественных объединений ветеранов. А с 2007-го организацией занимаются Законодательное собрание Ленобласти и муниципалитеты.

Конкурс в регионе полюбили сразу. Пенсионеры ухватились за еще одну возможность влиться в общественную жизнь, поделиться опытом. «Ветеранское подворье» стало настоящим праздником людей труда. В 2016 году участие представителей Эстонии придало фестивалю международный статус.

Со временем расширился диапазон номинаций. Сейчас их восемь – определяют лучших животноводов, овощеводов, пчеловодов, цветоводов, самый благоустроенный дачный участок, лучшее ветеранское подворье, а также самых юных («Детская грядка») и опытных участников («Преемственность поколений»). В каждой группе по несколько победителей. А как иначе, ведь во всех районах есть передовики, многих надо поощрить.

Финал очередного конкурса наглядно иллюстрирует, что энергии и задора нашим пенсионерам не занимать. За что ни возьмутся – дело спорится, в руках горит. Мудрость и смекалку они подкрепляют современными технологиями. И главное, работают с душой. Оттого и результаты на зависть. Впрочем, завидовать у наших ветеранов не в чести. Перенять опыт – другое дело.

Секреты урожая

Борис Калиненок (Гатчинский район, Сусанинское поселение) без утайки делится с коллегами секретами большого урожая. Огород Борис Иванович возделывает по принципу природного земледелия – не перекапывает, чтобы не разрушать тонкий плодородный слой почвы, не пропалывает и поливает грядки по минимуму. Растет все как на дрожжах! Кандидат технических наук, в этом году он победил в номинации «Самый благо­устроенный дачный участок».

В этой же категории жюри отметило труды семьи Ковалевых из Тосненского района. Кто бывал у них в деревне Еглизи, тот любовался роскошными флоксами, десятью сортами герани, хвойниками и фруктовыми деревьями, домом с красивой отап­ливаемой верандой, где цветы радуют глаз даже в морозы.

Ольга Корепина из Приозерского района представила на смотр малоизвестное у нас лекарственное растение – индийский лук – и стала лучшим овощеводом. Ветеран МВД Эдуард Проскура (Выборгский район) держит 15 ульев – его назвали в числе лучших пчеловодов. Лучший животновод Василий Ревнюк (Лодейнопольский район) выращивает в городской черте сорок поросят, сотни кур, уток, индюков и перепелок. Справляются вчетвером – сам Василий Степанович, супруга, дочь и зять.

Награды труженикам

Подполковник запаса, ветеран боевых действий, председатель комитета по контролю Общественной палаты Ломоносовского района Андрей Краснобородько решительно опровергает мнение, что цветоводство – удел прекрасной половины человечества. У него в Гостилицах дивный зимний сад! Тридцать восемь видов растений, два огромных аквариума, на участке – голубая ель, можжевельники, канадский кедр, папоротники, девичий виноград, гортензии, пионы, розы, лилии…

«Когда понял, что цветы в квартире уже не помещаются, решил строить дом. Сам разработал проект в два этажа, с прозрачной крышей. Три года строил. Разбил зимний сад. Теперь занимаюсь участком. Весной посадил сто саженцев барбариса для живой изгороди. Многое еще предстоит сделать», – рассказывает замдиректора по безопасности Гостилицкой средней школы.

По словам Андрея Ивановича, он всю жизнь мечтал разводить цветы. Служба в армии такой возможности не оставляла: пришлось сменить 13 квартир. На «Ветеранском подворье – 2021» дебютант Краснобородько стал лауреатом в номинации «Лучший цветовод».

На церемонии награждения победителей смотра-конкурса играл симфонический оркестр. Нарядные, радостные герои дня поднимались на сцену. Сорок девять человек получили дипломы и призы. Флаг конкурса передали Тосно – финал следующего конкурса пройдет там.

Людмила Кондрашова

Фото из личных архивов участников