Жителям Всеволожского района предлагаю сделать экоселфи

Жители Всеволожского района могут принять участие в III Открытом экологическом фотоконкурсе «Экоселфи – селфи с пользой». Участники будут бороться за победу по трем номинациям: «Экодело», «Экопривычки» и «Экотворчество».

Проявить фантазию могут фотографы любого возраста и уровня подготовки. В качестве основных идей для сюжетов предлагают запечатлеть участие в экологической акции (номинация «Экодело»), поделиться полезными навыками энергосбережения (номинация «Экопривычки») или проявить креативность, подарив старым вещам вторую жизнь (номинация «Экотворчество»).

Ограничений творческого полета мысли нет, однако к участию допускаются фотографии в формате JPG, JPEG без авторских плашек и добавленных рамок.

Прием заявок по электронному адресу ecoselfi@mail.ru продлится до 31 октября. Далее с 1 по 30 ноября состоится интернет-голосование. Итоги будут подведены до 20 декабря.