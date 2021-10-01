Во Всеволожском районе отметили День пожилых людей

Душевно и тепло сегодня, 1 октября, прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека в КДЦ «Южный». В рамках торжества состоялось модное осеннее дефиле от дам в возрасте 60+, звучала подборка из музыкального попурри «Песни прошлых лет», прошла выставка народных умельцев. Под гром аплодисментов награждали участников и победителей конкурса «Ветеранское подворье».

– Меня сегодня удивила выставка народных умельцев, – делится с корреспондентом «Всеволожских вестей» заместитель главы администрации Светлана Хотько. – Поразили куклы и интересные поделки из специального пластикового материала. Это стало для меня открытием. Сегодня мы живем в таком ритме, что не замечаем, как взрослеем. Но любой возраст прекрасен по-своему!

Такие мероприятия проводятся ежегодно. «Изюминкой» этого года стал фестиваль песенной самодеятельности – пожилые люди получили возможность представить свои таланты. Участники охотно подпевали друг другу.

– В 60 лет жизнь только начинается! – уверен пенсионер из Токсово Валентин Агеев. – Сегодня на выставке мастеров я представил свои изделия из бисера. Увлекаюсь поделками года три, чем обязан супруге Марине. Ее знакомые показали, что из бисера можно смастерить небольшие деревья. Такое хобби успокаивает нервы, развивает мелкую моторику и вообще завораживает. Знаете, кажется, что у пожилых людей много свободного времени. Ан нет! На самом деле занятий много: и в лес по грибы и по ягоды сходить, и домашним хозяйством заняться нужно!

Ну а какой праздник без подарков! Для пожилых были предусмотрены презенты. Так что бабушки и дедушки, пришедшие на праздник, остались довольны.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации ВМР