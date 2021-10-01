Во Всеволожском районе до конца года утилизируют почти 8 тысяч кубометров мусора

Во Всеволожском районе продолжается ликвидация незаконных свалок. Очередным крупным «уловом» стали отходы строительного производства в Щегловском поселении, расположенная вдоль дороги на Змеиный.

Как сообщает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, еще одним пунктом для уборки стала неразграниченная территория в Бугровском поселении – там вдоль КАД и поля замечена несанкционированная свалка отходов. Также приведут в порядок дорогу рядом с кладбищем во Всеволожске. Под пристальным вниманием и лесная дорога в Куйвозовском поселении.

– Да, приходится тратить средства, чтобы прибирать за «поросятами», которые вместо того, чтобы везти мусор на полигоны, разбрасывают его где попало, – отмечает Андрей Низовский. – Если несанкционированная свалка возникла на неразграниченных территориях городских и сельских поселений, то ликвидировать ее можно и нужно в рамках программы «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района на 2021–2025 г.»

По словам главы администрации, сейчас заключен муниципальный контракт на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления IV–Vклассов опасности (не относящихся к твердым коммунальным отходам). Всего до конца года будет вывезено и утилизировано 7786 куб. м. мусора с тридцати свалок.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»