Предприниматель из Всеволожского района стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого грантового конкурса. В число лучших попали 12 проектов из Ленинградской области. На их реализацию выделят более 18 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, самый большой по сумме грант ― 5 367 772 рублей ― получил индивидуальный предприниматель из Всеволожского района с проектом детского балетно-драматического спектакля «Мальчик у Христа на елке».

Идея поставить столь необычный балет по произведению Достоевского появилась еще в 2018 году. Художественный руководитель детского коллектива «Новый Театр Танца» Юрий Васильевич Андреев отмечает: «Я давно искал историю, не известную в балетном мире. Хотел найти сильное и эмоциональное произведение. Возможно, произведение Достоевского не вписывается в общепринятый формат детских спектаклей, но уверен, что и юные артисты, и зрители примут постановку и она оставит тепло в сердце каждого. Ведь и 200 лет назад, и сегодня люди зачастую бывают равнодушны к проблемам других. Но Достоевский через боль и страдания персонажей драмы показывает важность заботы о тех, с кем находишься рядом».