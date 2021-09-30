Медиапроект «Армия – путевка в жизнь». Ты гордость страны – ты ее защищаешь

Когда привычным выражением мы желаем друг другу «чистого мирного неба», то, скорее всего, имеем в виду отсутствие военной угрозы из-за облаков. Но мало кто из нас задумывается, что мирное небо – это не просто пожелание на праздники 9 Мая и 23 февраля. Мирное небо – это каждодневный труд тысяч военнослужащих, находящихся на боевом посту в различных уголках нашей страны и за рубежом.

Так получилось, что современные вооруженные конфликты проходят в разных физических средах: на земле, под и над водой, в воздухе и даже ближнем космосе. Причем техническое и количественное превосходство в двух последних из перечисленных сред – это залог победы в случае какого-либо конфликта или же его полного предотвращения. Без противовоздушного прикрытия любые операции сухопутных войск и морских сил флота не имеют шансов на успех. Это показал опыт и Второй мировой войны, и всех локальных конфликтов, которые шли за ней и даже продолжаются до сих пор. Поэтому одно из важнейших средств обороны нашей страны – это Воздушно-космические силы (ВКС). Формально это самый молодой вид войск России. Он образован в 2015 году путем слияния традиционных ВВС и Войск воздушно-космической обороны. Но сама история защиты русского неба начинается еще с начала прошлого века.

С начала прошлого же века ведет летопись и 1490-й гвардейский зенитный ракетный полк, имеющий в полном названии всю свою историю – Киевско-Лодзинский Краснознаменный орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк. Он был образован в 1919 году приказом по Кронштадтской крепости и прошел вместе со страной все тяготы и невзгоды Гражданской и Великой Отечественной войн. 9 мая 1945 года военнослужащие-зенитчики отмечали победу над Германией в предместьях Берлина. За свои боевые заслуги они получили на кителя гвардейский значок, который до сих пор почетно выделяет всех военнослужащих полка, расположенного ныне в поселке Ульяновка Ленинградской области.

– За последние пять лет полк стал призером российских военных соревнований «Ключи от неба». Это конкурс расчетов зенитно-ракетный войск, – рассказывает командир полка гвардии полковник Игорь Гуфраев. – Он также стал призером международных армейских игр, занял первое место, выиграв у военнослужащих Китая, Казахстана и Республики Беларусь. Полк неоднократно занимал первые призовые места по итогам года среди подразделений Шестой Краснознаменной Ленинградской армии ВВС и ПВО, в структуре которого и состоит.

Помогать выигрывать соревнования, поддерживать постоянную боеготовность ракетных дивизионов помогают простые солдаты, призванные на службу в Вооруженные силы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и со всей страны. Они обеспечивают защиту западных рубежей нашей Родины и прикрытие важных промышленных центров северо-запада.

– Наше подразделение вооружено системой С-400. И эта система называется оружием коллективным, то есть от каждого зависит успех выполнения боевой задачи. У нас каждый военнослужащий причастен к этому. Каждый вносит свой вклад, – поясняет особенности службы командир дивизиона гвардии подполковник Михаил Николаев.

С-400 – самая распространенная система ПВО ВКС России. Принята на вооружение в 2007 году. Она способна сбивать любые, даже гиперзвуковые цели на высотах от 5 метров до 35 километров. Соответственно, С-400 может поражать и разделяемые головки баллистических ракет, и низколетящие цели, пытающиеся спрятаться на фоне ландшафта. Однако обслуживать столь сложную технику надо с умом.

– Я хотел попасть в ракетные войска или что-то связанное с ракетной техникой. В моей батарее я являюсь старшим механиком-водителем-оператором в отделении радиолокационной разведки. Я, честно говоря, немного в шоке был от первого знакомства с техникой, потому что это огромные машины, по сравнению с теми, которые ты видишь на гражданке. Это огромная мощь в двигателях, это контейнеры, в которых много чего интересного. Все это хочется посмотреть, – рассказывает о первых месяцах в полку гвардии ефрейтор Никита Манаков.

Особый интерес у военнослужащих вызывают учения. Быстрая смена позиций, передислокации, развертывание за 5 минут десятков машин обеспечения и пусковых установок – это впечатляет бойцов. Именно в полевых условиях они видят всю мощь комплексов С-400 и хотят постигать тонкости управления ими.

– Я подтянул свои навыки. В электрике стал больше понимать, в машинах. Раньше я не особо интересовался техникой, а сейчас только дай куда-нибудь залезть, что-то покрутить, – подводит итоги нескольких месяцев службы гвардии ефрейтор Манаков. – Когда я познакомился со своей техникой, которую мне доверили, начал все это изучать, то это, честно говоря, вызывает огромный интерес. Многое пока мне еще неизвестно, много еще чего хочется изучить.

Помимо специальной подготовки к работе в составе боевого расчета комплекса С-400, многие военнослужащие по призыву также готовятся и к самостоятельной жизни. В армии никто не будет, например, за тобой убирать или стирать. Здесь боец должен научиться обслуживать себя сам и жить в ритме расписания. Практически для всех это сначала непривычно, но пользу от этого они познают буквально через месяц.

– Мне нравится режим. Очень нравится. Ты должен много чего успеть. И ты просыпаешься, делаешь зарядку, кушаешь. Ты даже два раза поешь до 14 часов дня. Ты много сделаешь, ты уже отработаешь, поймешь свой план на оставшийся день, и ты в 10 часов вечера ляжешь спать и 8 часов поспишь. Я на гражданке столько не спал, – делится впечатлениями гвардии рядовой Даниил Савко.

Командование 1490-го гвардейского зенитного ракетного полка прикладывает большие усилия для улучшения быта военнослужащих: постоянно делает ремонты в казармах и помещениях части, создает практически домашнюю обстановку. Так, например, уже давно появились стиральные машины, круглосуточные душевые и даже так называемые чайные уголки, где военнослужащий может перекусить или выпить кофе для бодрости. Все это позволяет провести один год в Вооруженных силах без дискомфорта и практически незаметно.

– Здесь у тебя есть год, и все мысли складываются воедино. Армия – это полезный навык и хороший опыт. Ты здесь можешь реально многого добиться. Здесь хорошее будет отношение. Ты гордость страны – ты ее защищаешь. Это уважение. Это уважение и семьи, и друзей. И я выйду отсюда не героем, но защитником Отечества, – рассуждает Даниил.

Бойцы 1490-го зенитного ракетного полка вооружены новейшей техникой и прекрасно обучены ею управлять. У них нет никаких проблем с бытом и взаимоотношениями, а это значит, что «ключи от мирного неба» остаются в надежных руках военнослужащих ВКС России.

Григорий ОЖЕГОВ

Фото автора

На снимках: командир полка гвардии полковник Игорь Гуфраев; гвардии рядовой Даниил Савко; гвардии ефрейтор Никита Манаков; зенитный ракетный комплекс С-400; занятия по радиационной, химической и биологической защите.