«Куриный бунт» отменяется

На прошлой неделе многочисленные СМИ вбросили в инфополе «горяченькое» – отныне в России дачникам не разрешат держать кур!

Новостные ленты запестрели громкими заголовками, вроде «Грядет куриный бунт», «Верховный суд запретил домашнюю птицу» и «Закон о запрете на разведение кур ударит по садоводам». Вполне себе уважаемые издания всерьез обсуждали «новый закон» и даже приглашали экспертов из числа юристов. Один из них договорился до того, что предрек скорое насильственное уничтожение на дачных участках всех животных, включая кошек и собак. Мы же не стали реагировать на эмоциях и торопиться с выводами, хотя для нашего Всеволожского района, на территории которого расположены тысячи садоводств, в том числе и самые крупные в Ленобласти, эта тема весьма актуальна.

Куриный переполох

На самом деле никакого нового закона о запрете на разведение кур никто не принимал. Поводом для шумихи стало административное дело, заведенное в отношении жительницы Волгоградской области, которая держала кур на своем садовом участке. Соседи, недовольные неприятными запахами, обилием мух и крыс, неоднократно делали ей замечания и жаловались в правление садоводства, но тщетно – куровладелица напирала на то, что птицы ей жизненно необходимы, поскольку у нее дочь-инвалид и муж – также инвалид по слуху, кстати, занимающий пост председателя того самого СНТ. Тогда возмущенные соседи написали заявление в полицию и органы местного самоуправления, перенаправленное, в дальнейшем, в госинспекцию по использованию и охране земель. В ходе проверки инспекторы обнаружили не только нецелевое использование участка, но и усмотрели некоторый ущерб окружающей среде из-за антисанитарии.

Владелице курятника выписали штраф в размере 10 тысяч рублей, который она сочла необоснованным, и в поисках справедливости дошла до Верховного суда РФ. Однако в высшей судебной инстанции пришли к выводу, что в данном случае, действительно, имело место нецелевое использование земли – участок предназначен для ведения садоводческой деятельности, а не личного подсобного хозяйства. Штраф был признан обоснованным, о чем вынесено соответствующее постановление Пленума.

Здесь стоит уточнить, что Верховный суд не обладает правом законотворчества, и вынесенное им постановление не является нормативным актом. Таким образом, ВС не запретил дачникам держать птиц на своих садовых участках, и по вине судей ни одна курица не пострадала.

Запретить нельзя разрешить

Прямого запрета на содержание в садоводствах кур и прочей мелкой живности нет. Однако, по закону, там разрешено лишь выращивать для собственных нужд плодовые и ягодные культуры, овощи, а также возводить садовые и жилые дома и хозяйственные постройки. Да и ещё, по согласованию с соседями, можно устанавливать ульи.

Содержать птицу и сельскохозяйственных животных официально разрешено на участках со статусом личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – но это уже совсем другая история. К слову, если новоявленные фермеры, обосновавшиеся в садоводстве, утверждают, что им удалось изменить вид целевого назначения своей земли и теперь у них натурально ЛПХ, – не верьте. Вид использования земельных участков в границах СНТ четко обозначен как «ведение садоводства», и не может быть изменен на «личное подсобное хозяйство».

Практика показывает, что нередко садоводы, на свой страх и риск, строят курятники, заводят индюшек, перепелов, кроликов и даже коз. И никто их не штрафует – при условии, что соседи не жалуются на нарушение своих прав. Кстати, если устав СНТ и разрешает разводить мелких сельхозживотных на садовом участке, то это не освобождает собственника от возможного штрафа. Дело в том, что локальные документы садоводческого товарищества не могут противоречить федеральному законодательству.

В настоящее время фиксируются единичные случаи, когда куровладельцев из садоводств привлекают к административной ответственности, причем инициаторами проверок выступают, как правило, соседи. Большое значение имеет масштаб хозяйства – у организатора «птицефабрики» больше шансов привлечь внимание надзорных органов и нарваться на штраф.

Давайте жить дружно

Информация о несуществующем «курином законе» вызвала большой резонанс, разделив блогосферу на два непримиримых лагеря. Одни горячо осудили постановление Верховного суда в отношении волгоградской дачницы, оперируя аргументами типа «последнее отбирают», «скоро дышать запретят» и сакраментальным «доколе!». Другие резонно заметили, что, купив участок в садоводстве, рассчитывают попивать чай в увитой розами беседке, а не обонять запахи курятников и свинарников, отбиваясь от мух и крыс.

Экспертное мнение по данному вопросу высказал председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», главный редактор журнала «6 соток» Андрей Туманов. Шумиху вокруг постановления ВС РФ он назвал бредом, формулировку «Верховный суд запретил…», растиражированную СМИ, – фейком, который распространяют в целях пиара юристы и адвокаты.

Также Андрей Туманов в своем блоге особо подчеркнул, что садоводческие товарищества изначально были созданы исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур.

«Так было всегда, и в советское время, и при Ельцине, и при Горбачеве, и при всех правительствах», — сказал «главный садовод». А ещё Андрей Туманов посоветовал всем соседям жить дружно.

Светлана Завадская