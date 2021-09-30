В Ленобласти запустили экотур для школьников в Саблинские пещеры

Обширное подземелье с множеством ответвлений, мифы и легенды, от которых захватывает дух, летучие мыши – «тайные покровители» духов, залежи горного хрусталя и призраки станут главной «фишкой» тура для школьников в Саблинский подземный «ГЕО-лабиринт». Новый проект призван повысить знания о географии, геологии и в целом о природе.

Увлекательное приключение придумали и запустили в общественной организации «Сохранение природы и культурного наследия» Ленинградской области. Теперь благодаря проекту ученики с 1-го по 10-й класс узнают о неизвестных следах геологических процессах и многомиллионную историю формирования Земли. Поддержали проект в Фонде президентских грантов, выделив на его реализацию 400 тысяч рублей. Корреспондент «Всеволожских вестей» прошел по «маршруту для школьников» и увидел самые большие и красивые пещеры в Ленинградской области. А еще под пещерой находится «шапка» Петербургского метро.

– Миллионы лет назад в подземелье плескались теплый кембрийский, а потом ордовикский океаны и Балтийское море, – увлекательно рассказывает гид Ирина Горшечникова. – Все это оставило след на песчаниках и горных породах. За эти эпохи они окрасились в красный, зеленый, синий и желтый цвета – это самая разноцветная пещера в Ленинградской области. Проходили тысячелетия, сменялись эпохи. И вот, в поисках сокровищ в темные шахты спустились наши предки. Они стали добывать кварцевый стекольный песок, известняк, синюю кембрийскую руду, глауконитовую глину и песчаник, сланец и другие полезные ископаемые. Тут представлено шесть из восьми видов полезных ископаемых.

По словам гида, в подземных гротах можно увидеть горные породы, проследить за геологическими процессами, понять, как сформирован рельеф Земли, из чего состоит его твердая оболочка и куда текут здешние воды.

– В штольнях бывшего рудника добывали хрусталь и выпускали изделия для императорских сервизов, – продолжает экскурсовод, погружаясь вместе в нами в глубины подземелья. – Это был довольно прибыльный бизнес. Кстати, сюда часто приезжают киношники. Избитая фраза: «Камера! Мотор! Снято!» нередко звучала эхом в темной пещере. Когда-то именно тут, в таинственных подземельях, снимали любимый фильм многих советских школьников – «Королевство кривых зеркал». Наведываются в грот и современные маститые режиссеры. Недавно прямо на этом месте кинематографисты дубль за дублем воспроизводили сцену заговора бояр из исторического боевика «Александр. Невская битва».

Как рассказала Ирина Горшечникова, в 1240 году недалеко отсюда расположилось войско талантливого полководца. В память о победе в знаменитом сражении рядом установлена часовня. К знаменательной дате – 800-летию Александра Невского – на месте съемок была представлена новая экспозиция.

– В подземных лабиринтах обитает дух исчезнувшего здесь Белого спелеолога, – продолжает рассказывать гид. – Привидение не любит гостей с дурными намерениями и нарочно водит их по закоулкам катакомб. Правда, некоторые экскурсоводы считают, что белый спелеолог – сказочный персонаж. Легенды легендами, но история Саблинских пещер уникальна. Тут скрывался «отец русской революции» Владимир Ильич Ленин. Его «турне» по лабиринту завершилось на другом конце лабиринта, в Никольском. И ведь не затерялся же!

– Пещера – это не только интересный спелеообъект, но еще и познавательная локация, – говорит председатель правления некоммерческой организации «Сохранение природы и культурного наследия» Валентина Орлова. – Тут можно поговорить о географии, потрогать «экспонаты» и попутешествовать на «машине времени». Мы разделили наших посетителей-школьников на три возрастные группы: начальную, среднюю и старшую.

«Здорово!» – первое, что сказали восторженные и довольные учителя третьеклассников, которые в первый раз привезли к нам ребят. Тягу к знаниям можно «зажечь» в ребенке интересными и увлекательными рассказами.

– Похожий тур для школьников есть в Пензенской области и Татарстане, – добавляет экскурсовод Петр Никитин. – Легенды, мифы, интересные истории отвлекут школьников от их смартфонов. Если ребенку что-то интересно, он отложит свой гаджет в сторону и будет внимательно слушать. Ребятам, которые пройдут по этому маршруту, не дадут скучать.

Как отмечает Валентина Орлова, маршрут станет своеобразной экологической тропой.

– Думаю, что маршрут будет очень востребованным, – продолжает собеседница. – Мы ведем активное сотрудничество с университетами: учащиеся из Горного университета и СПбГУ здесь частые гости. Для ребят из СПбГУ даже есть специальная калитка со звонком, они приходят к нам, когда хотят. Студенты изучают геологические обнажения и часто лазают по каньонам.

Ирэн Овсепян

Фото автора