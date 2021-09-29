Человек на своем месте

Наш разговор с Розой Николаевной Субботиной время от времени прерывается музыкой Раймонда Паулса к фильму «Долгая дорога в дюнах» – эту мелодию для телефонного звонка на своём мобильнике она выбрала не случайно. Любимый фильм вызывает тёплые воспоминания о сибирской деревне, о ласковых руках тёти Дуси, а ещё о ярких цветах купальницы (на местном наречии «жарки»), живописно рассыпанных в лесу. Первые годы детства Розы Николаевны прошли в новосибирском селе Томилово, куда семья эвакуировалась во время блокады.

Дубровка – Томилово – Всеволожский

Война началась, когда девочке было чуть больше года. Жили супруги Тереничевы в Невской Дубровке, трудились на Целлюлозно-бумажном комбинате им. С.М. Кирова, причем Ирина работала старшим варщиком целлюлозы – она была единственной женщиной в стране, освоившей эту мужскую профессию. Об этом даже написали в журнале «Лесная промышленность». На предприятии встретила она свою «вторую половину», слесаря Николая – так и родилась эта семья.

Николай ушел на фронт уже в первые дни войны, Ирина участвовала в эвакуации завода, строила вместе с другими рабочими противотанковые заграждения, а когда начались беспрерывные бомбёжки, ушла с крошечной дочкой в лес. Там, в землянке, девочка засыпала под кваканье лягушек, а если не спала, то постоянно просила есть.

Когда из посёлка началось бегство жителей, Ирина перебралась на Мельничный Ручей, к родной сестре мужа. В конце 1942 года семью эвакуировали. Через Ладожское озеро перебрались не на машине, а на лошади. На Большую землю ехали в одном эшелоне вместе с дедушкой, бабушкой, тетей Шурой и её четырьмя детьми – так вся семья на несколько лет переселилась в новосибирскую глубинку, в село Томилово, где их расселили у местных жителей.

Ирина устроилась на молочный завод, откуда молоко отправляли в войсковые части, а сывороткой иногда подкармливала дочку и племянников мужа, младший из которых родился уже в начале войны. Её малютка была очень слабенькой, страдала рахитом – сказался первый блокадный год, когда единственной едой в семье была картошка, выкопанная Ириной под бомбежкой из мёрзлой земли.

Николай с войны не вернулся – пропал без вести, как было написано в извещении. Уже годы спустя удалось выяснить, что он всё время воевал на Ленинградском фронте. В семье сохранились всего три его письма, причём написанные в один день, 12 января 1944 года. Видимо, он предчувствовал свою гибель, когда выводил прощальные строки: «Жив буду, сообщу». Уже взрослая дочь писала запросы во все инстанции, чтобы узнать, где встретил свой последний бой её отец.

После победы мать и дочь Тереничевы вернулись домой, но Дубровка была разрушена, и Ирине как вдове погибшего воина дали жилье в поселке Всеволожский, на Пермской улице, разделив фанерной перегородкой 33-метровую комнату одной немолодой женщины. Круглая печка при этом осталась на стороне соседки, топилась редко – соседка дежурила по три дня кряду, а туалет и колодец были на улице. Зимой в жилище было очень холодно. Этот красивый двухэтажный дом, судя по всему, когда-то принадлежал купцу, а после войны стал общежитием. Длинный коридор убирали все жильцы по очереди.

Как Галина превратилась в Розу

Перед уходом на фронт Николай признался жене, что их дочку, которую крестили как Галину, при получении свидетельства о рождении он назвал Розой, послушав совета своей родственницы. Однако это редкое красивое имя долгие годы оставалось только в документе. Девочку все звали Галей.

Ирина после возвращения из эвакуации устроилась работать поваром в детский сад на улице Павловской, принадлежавший Дзержинскому району Ленинграда, рассудив, что если уж научилась варить целлюлозу, то супы и каши точно освоит. В трудное и голодное послевоенное время она взяла к себе младшего сына своей родной сестры. Серёжа жил у них до той поры, пока дочка не пошла в первый класс.

В 1947 году Галя Тереничева стала ученицей Всеволожской школы № 1, но некоторое время спустя в том же классе появилась её полная тёзка, только на год старше. Новенькая Галя Тереничева была её двоюродной сестрой. Когда брат Николая, Гриша, воевавший на Западном фронте и затем обосновавшийся в Таллине, овдовел и привел в дом другую жену, его дочка не приняла мачеху и стала проситься к двоюродной сестре во Всеволожск. Сердобольная Ирина пожалела племянницу мужа и забрала её в свою тесную 11-метровую комнату – так девочка и жила у них до поступления в институт и переезда в общежитие.

В 16 лет, при получении паспорта, Галя-младшая заявила матери, что будет носить имя, которое дал ей погибший отец. Дочь и мать всегда были верны его памяти. Галина стала Розой, а её детское имя осталось в прошлом. Ирина замуж больше не вышла, а жизнь прожила большую – сто два года. Возможно, феноменальным долгожительством Господь наградил её за душевную щедрость и доброту, ведь после уехавшей племянницы мужа она приютила у себя еще и 17-летнюю дочь своей сестры Тасю, помогла ей определиться в жизни. В доме Тереничевых всегда находилось место для родных, видимо, поэтому Роза Николаевна всю жизнь не терпит одиночества.

Ирина в совершенстве освоила профессию – стала поваром высшей категории. Садик был только началом её послевоенной биографии, потом она открывала столовые всех всеволожских школ, АТП, ПТУ, горкома партии, исполкома. Её по праву называли лучшим поваром района, писали о ней в газетах. Было уже направлено представление на получение ордена Трудового Красного Знамени, но досталась награда другой женщине, члену КПСС.

Замечательный человек, большая труженица Ирина Тереничева прожила достойную жизнь, дочь гордится ею.

Мечтала быть артисткой, а стала продавцом

Немногие слышали, как поет Роза Николаевна Субботина, а ведь она обладает прекрасным голосом. Ещё в школьные годы участвовала в художественной самодеятельности, была солисткой в Молодежном ансамбле Всеволожского района («МАВР»), играла в народном театре, неоднократно защищала честь района и области на смотрах художественной самодеятельности в Ленинграде.

В шестидесятых годах во Всеволожском ДК была организована выездная агитбригада, в которой Роза Николаевна принимала самое активное участие, выступая в совхозах и воинских частях района.

«Мечтала быть артисткой, а не торговым работником», – так начинает она свой рассказ о следующем этапе жизни.

Мать слишком дорожила своим единственным ребенком, поэтому предпочла, чтобы дочка была поближе к ней. Ирина, в то время работавшая в Рябовском сельпо, устроила Розу учеником продавца промышленных товаров во Всеволожское потребительское общество. Без отрыва от производства девушка поступила и окончила Московский кооперативный техникум советской торговли по специальности товаровед промышленных и продовольственных товаров, а позднее и Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса.

Весь трудовой путь Розы Николаевны Тереничевой (с 1963 года – Субботиной) – от ученика продавца до заместителя директора магазина «Хозтовары» – прошел во Всеволожске. Только одно уточнение: она никогда не стояла за прилавком продовольственных товаров, но все особенности торговли промышленными товарами знает в совершенстве. И дело не только в образовании и многолетнем опыте – у неё были хорошие наставники, которых она вспоминает с благодарностью.

Всегда в гуще общественной жизни

В семидесятых годах в жизни Розы Николаевны произошел неожиданный поворот. Деятельного человека заметили в высшем эшелоне районной власти и выдвинули на профсоюзную работу. В течение 25 лет Р.Н. Субботина избиралась председателем городского комитета профсоюза работников госторговли и потребкооперации Всеволожского района, куда входили: Всеволожское райпо, Токсовское райпо, Морозовский торг, Пригородный торг, Всеволожский торг, Морозовский комбинат общественного питания, Пригородный комбинат общественного питания и Всеволожский промкомбинат. Профсоюз объединял четыре тысячи человек. За добросовестный труд и активную жизненную позицию Роза Николаевна награждена медалью «100-летие профсоюзов России», отмечена многочисленными почетными грамотами. Яркие воспоминания связаны с её участием в съезде профсоюзов России в Москве и в Международном социальном диалоге с иностранными коллегами в Финляндии.

Роза Николаевна была в самой гуще общественной жизни Всеволожского района и области: неоднократно избиралась в различные общественные организации, была помощником народного депутата РСФСР по 137-му территориальному избирательному округу Ленинградской области.

Пенсия не стала препятствием для ее трудовой и общественной деятельности. Несколько лет Роза Николаевна работала администратором во Всеволожском универмаге, но при этом всегда была необычайно востребована как активный общественник. Одиннадцать лет назад председатель Всеволожской районной организации «Блокадный детский дом» Елизавета Васильевна Нарышкина попросила её помочь с оформлением протоколов. Оказалось, это надолго, если не навсегда…

С 1 апреля 2016 года Р.Н. Субботина работает председателем ВРОО «Общество «Блокадный детский дом». Возглавляемая ею организация принимает активное участие в общественной жизни, в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Усилиями Р.Н. Субботиной был реконструирован памятник погибшим блокадникам на Румболовском мемориальном захоронении.

Деятельность Розы Николаевны отмечена почетным знаком «За заслуги перед городом Всеволожском», а 22 июня 2021 году решением городского совета депутатов ей присвоено звание «Почётный гражданин Всеволожска».

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА