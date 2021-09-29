Хор русской песни «Ладога» отмечает юбилей

В этом году хор русской песни «Ладога» Рахьинского городского поселения отметит свой сорокалетний юбилей. Праздничный концерт состоится 9 октября на сцене местного Дома культуры.

Как известно, в коллективы самодеятельности люди собираются по общим интересам. Так однажды, несмотря на непростые времена и семейные обязанности, собрались в клубе и «весёлые рахьинские девчата» и стали петь русские песни, потому что этого требовали их души, потому что песни объединили их – разных по характерам и темпераменту.

Ну и, конечно же, не бывает хора без руководителя, и им стала в 1981 году Галина Борисовна Юрова (в настоящее время она руководит нашим знаменитым ансамблем «Крупеничка»), которую без натяжки можно назвать родоначальницей хора.

В 1983 году руководителем хора стала совсем ещё молоденькая в то время Елена Анатольевна Королёва, которая стояла на «капитанском мостике» хора более 30 лет, уделяя большое внимание исполнению хоровых и сольных песен и подбору репертуара.

За долгие годы творческой истории хор был украшением не только праздников посёлка, но и постоянно успешно выступал на престижных конкурсах и получал заслуженный награды. В двухтысячном году в жизни хора произошло знаменательное событие – ему было присвоено почётное звание «Народный коллектив».

За сорок лет в жизни хора было много перемен: менялись жизненные обстоятельства участников, рождались дети и внуки, но многие его участники, даже покинув коллектив по уважительным причинам, остались в исторической хронике хора как яркие исполнители и замечательные люди.

В преддверии юбилейного концерта в Доме культуры собрались ветераны хора, чтобы обняться душами. Их осталось немного, тех, кто стоял у истоков этого уникального творческого объединения, которое насчитывало в годы расцвета более 25 участников. Они надели концертные сарафаны и костюмы и сразу помолодели. Приятно было видеть в зале почётных граждан Рахьинского городского поселения Татьяну Николаевну Мартыненкову, Гаврилову Валентину Борисовну, Галину Алексеевну Гольскую и их подруг, которые по-прежнему называют себя не иначе, как «весёлые рахьинские девчата», а также Николая Николаевича Пономаренко и Станислава Станиславовича Пирнача…

В настоящее время славные традиции хора продолжает молодой специалист Яна Сергеевна Александрова, которая поддерживает как прежний репертуар, так и привносит новый. А это значит, что хор был, есть и будет!

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина