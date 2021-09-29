Прокуратура Всеволожского района наградила победителей детского конкурса

Прокуратура Всеволожского района совместно с администрацией района и Дворцом детского (юношеского) творчества провела конкурс сочинений и рисунков, посвящённый 300-летию прокуратуры России. К участию пригласили школьников.

Ребята в возрасте от 9 до 18 лет могли поделиться своим видением. В сочинениях они рассказывали, почему им интересна работа в прокуратуре, почему считают этот труд важным и каким его видят. Среди конкурсантов было немало тех, кто хотел бы связать свою жизнь с этой профессией. Другие – просто стремились отдать дань уважения работникам органов. На конкурс поступило немало работ. Победителями и призёрами районного этапа стали около 20 человек. 28 сентября в зале районной администрации этих ребят награждали и чествовали. Теперь рисунки и сочинения победителей отправятся на областной этап, который проводит прокуратура Ленинградской области.

Помощник Всеволожского городского прокурора Меланья Дейнес рассказывает, что конкурс приурочен к 300-летию прокуратуры России, которое будет отмечаться 12 января 2022 года. Однако мероприятия, посвящённые этой дате, начались заранее. Прошлой весной сотрудники проводили лекции для школьников. На них рассказывали об истории и особенностях службы в прокуратуре. Кроме того, в прошлом году прокуратура проводила конкурс рисунков, направленный на борьбу с коррупцией.

Екатерина Королева