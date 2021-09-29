Ленинградская панорама. Четко, ярко и правдиво!

На XXIV Фестивале средств массовой информации Ленобласти руководители редакций, журналисты и чиновники обсудили будущее региональных СМИ на фоне развития цифровых технологий.

Лайфхаки для коллег

Фестиваль прошел в поселке Рощино Выборгского района. Деловая программа была насыщена дискуссиями, в ходе которых редакции делились опытом и приводили примеры удачных кейсов.

Одним из ярких спикеров стал главный редактор телеканала «ЛенТВ24» Олег Черных. Он заострил внимание присутствующих на современных технологиях и новых цифровых платформах, без которых у областных СМИ просто нет будущего. При этом отметил: все издания и телеканалы должны строго проверять информацию, ведь именно официальные источники вызывают наибольшее доверие у читателей и зрителей.

Главный редактор «Свирских огней» Татьяна Догадина сообщила, что в юбилейный для газеты год (в 2021‑м изданию исполнилось 90 лет) редакция решила оцифровывать старые номера и выкладывать на сайт. Эта акция вызвала большой интерес у читателей. О реализации медиапроектов рассказали журналисты выборгского и волховского телеканалов.

Руководитель Всероссийского образовательного проекта «Цифровая журналистика», возглавляющий, помимо этого, Ассоциацию профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, Владимир Зыков порассуждал, зачем СМИ нужны коммуникационные платформы. Спикер также затронул тему пропаганды как массового управления сознанием, рассказал, почему люди безоговорочно верят цитатам в интернете и зачем блогеры делают информационные «вбросы».

А главный редактор интернет-издания «Бумага» Татьяна Иванова объяснила, чему могут научить телеграм-каналы, и поделилась с коллегами своими идеями.

Редактор сайта «КП» – Санкт-Петербург» Ирина Быстрова посоветовала коллегам, как стать интересными в Сети. Правила просты: искать информацию не в новостных агрегаторах, писать быстро и качественно, давать больше визуала, а главное – отличаться от конкурентов.

Поделились опытом и представители других регионов. Так, главный редактор газеты «Городские вести» (г. Ревда Свердловской области) Валентина Пермякова представила десять лайф­хаков в сфере SMM для медиа.

Возможность поучиться

Программа фестиваля была насыщенной. Деловой блок дополняли командообразующие тренинги.

Председатель регионального комитета по печати Константин Визирякин отметил, что наряду с экспертами, представителями СМИ других регионов своим опытом делились журналисты из Ленобласти: «Многие участники фестиваля были приятно удивлены: оказывается, у нас реализуются отличные проекты. Это и понятно, ведь не всегда в пылу работы удается следить за творчеством коллег. Фестиваль дал возможность не просто отвлечься от редакционных будней, а еще и поучиться, обменяться мнениями, задать вопросы».

В работе фестиваля приняла участие и вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк. Приветствуя журналистов, она подчеркнула, что СМИ играют важнейшую роль в жизни общества и помогают власти общаться с населением. Она также привела статистику – новостями из своего района интересуется 84 % населения.

Лучшие из лучших

Апофеозом мероприятия стала церемония вручения премий правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2021 года. Предварительно жюри рассмотрело 83 заявки от представителей региональных СМИ. Было отобрано 19 претендентов на победу, но дипломы и награды забрали только 7 авторов и коллективов.

В номинации «Открытие года» победила Дарья Гаркавая из газеты «Приозерские ведомости». Лучшим сюжетом в радиоэфире члены жюри признали материал Натальи Филимоновой из Тосно, а в теле­эфире прославился Владимир Кочетков из Выборгской муниципальной телекомпании.

Автором лучшей публикации в электронном СМИ стал Иван Смирнов из «Тосненского вестника». Лучшей публикацией в печатном СМИ признали статью журналистки «Гатчинской правды» Ирины Хрусталевой.

Награду за лучший медиапроект получил «Канал СТВ» из Соснового Бора. Гран-при конкурса – за лучшую журналистскую работу года – удостоилась Анна Тюрина из газеты «Красная звезда». Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем новых творческих успехов!

Лидия Зайцева