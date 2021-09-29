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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем

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«Можно ли направить региональный материнский капитал на лечение зубов?», Виктория, Киришский район.

Ответ дали в комитете социальной защиты населения Ленинградской области: «С 1 сентября 2021 года многодетные мамы Ленобласти могут использовать средства регионального материнского капитала на оплату медицинских стоматологических услуг. Региональный материнский капитал предоставляется жительницам Ленинградской области при рождении третьего и последующих детей».

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