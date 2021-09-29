Всеволожские малыши путешествовали «По дороге с облаками»

Сказочное путешествие для ребятни устроило семейно-молодежное сообщество «Смузи» во Всеволожске. Герои мультфильма «Три богатыря» были бы очень удивлены, узнав, куда на этот раз нелегкая занесла их. Непотопляемые богатыри с легкой руки волонтеров очутились на первом фестивале «По дороге с облаками».

– Где это мы оказались? – воскликнули в унисон желанные гости, увидев детей. – Давайте познакомимся. Правда, мы думаем, нас не надо представлять! А потом сказочные персонажи, роли которых исполнили волонтеры из молодежных клубов Всеволожска, позвали детей в занимательное путешествие за поиском сокровищ. Ребятня весело и увлеченно выполняла задания.

Занимательная программа для детей и взрослых состояла из множества интересных игр и мастер-классов. Веселые аниматоры, сладкая вата, разноцветные шарики, аквагрим, моментальное фото… Можно сказать, что мероприятие состоялось и стало отличным поводом для совместного семейного творчества и досуга!

Для детей были и шутки-прибаутки, и загадки-отгадки, зажигательные танцы, веселые игры, конкурсы, а для мам урок вечернего макияжа, сеанс «бархатные ручки», арт-терапия, рисование по ткани, художественный мастер-класс и даже лотерея.

– На наш праздник мы пригласили старых и новых друзей, – рассказала на открытии фестиваля инициатор и организатор фестиваля Алена Манькова. –Гости праздника могут своими руками изготовить разные поделки. Наш игротехник Елена Абдуллаева расскажет, как интересно и с пользой провести время в кругу семьи. Удивительную и чудесную историю о дружбе представит театр «Без границ». Они покажут спектакль «Кругосветное путешествие кенгуренка РУ». Мы успешно реализуем программу «Нет сада – не досада» для детей, которые не попали в дошкольные учреждения. Кроме того, подготовили и обучили волонтеров-аниматоров, которые сегодня принимают участие в районных праздниках. В рамках новой программы ребята уже приняли участие в двух мероприятиях. Идея проекта «По дороге с облаками» возникла несколько лет назад. В позапрошлом году средства на реализацию нашей задумки выделил областной Комитет по печати и связям с общественностью. Тогда финансирование составило 180 тысяч рублей. В нынешнем году нас поддержал Комитет по молодежной политике Ленинградской области, выделив на реализацию идеи 240 тысяч рублей.

– Я сегодня пришла на праздник со своей трехлетней дочерью Дианой, – откровенно говорит председатель комитета по опеке и попечительству Всеволожского района Ирина Гончарова. – Погружаясь в такую атмосферу, получаешь только положительные эмоции. Такие праздники очень нужны. Организаторы придумали интересный подход: пока маме делают прическу, ребенок смотрит кукольный театр.

– Работы у нас очень много, – отмечает Алена Манькова. – В рамках проекта «По дороге с облаками» планируется и краеведческая прогулка на мызу Рябово с профессиональным гидом-историком.

Мы намерены продолжать организовывать семейные игровые во дворах и на детских площадках Всеволожского района – в Рахье, Романовке, Буграх, Кудрово, которые станут для жителей района и его гостей отличным поводом для совместного семейного творчества и досуга.

Ирэн Овсепян

Фото представлено Аленой Маньковой