Во Всеволожском районе прошло первенство ДДЮТ по волейболу

25 сентября 2021 года на базе МОБУ «СОШ «Агалатовский Центр образования» состоялось открытое первенство МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» по волейболу среди юношей 2007–2008 г.р. и младше.

В первенстве приняли участие спортсмены спортивной Школы олимпийского резерва «Экран», ФОК «Норус» г. Сертолово, Центра спорта Калининского района г. Санкт-Петербурга и, конечно, спортсмены ДДЮТ Всеволожского района.

По итогам первенства места распределились следующим образом: 1 место – «Экран» СДЮСШОР; 2 место – ДДЮТ Всеволожского района; 3 место – Центр Спорта Калининского района.

По словам организаторов, в дальнейшем первенство планируется проводить ежегодно.

Заведующий спортивного отдела Н.А. Павлий

Фото Светланы Усик