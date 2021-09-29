О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошло первенство ДДЮТ по волейболу

0 Комментариев

25 сентября 2021 года на базе МОБУ «СОШ «Агалатовский Центр образования» состоялось открытое первенство МБОУ ДО «ДДЮТ Всеволожского района» по волейболу среди юношей 2007–2008 г.р. и младше.

В первенстве приняли участие спортсмены спортивной Школы олимпийского резерва «Экран», ФОК «Норус» г. Сертолово, Центра спорта Калининского района г. Санкт-Петербурга и, конечно, спортсмены ДДЮТ Всеволожского района.

По итогам первенства места распределились следующим образом: 1 место – «Экран» СДЮСШОР; 2 место – ДДЮТ Всеволожского района; 3 место – Центр Спорта Калининского района.

По словам организаторов, в дальнейшем первенство планируется проводить ежегодно.

Заведующий спортивного отдела Н.А. Павлий
Фото Светланы Усик

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Школьники соревновались на пешеходных дистанциях
  2. Тренер по «подвохам»
  3. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  4. Растет популярность Кубка Белоусова

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code