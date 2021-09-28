Ленобласть ищет туристический «Проект на миллион»

Бизнес-проекты в сфере туризма и обращения с отходами могут получить грант от правительства Ленинградской области на миллион рублей. Прием заявок на участие в конкурсе «Проект на миллион» продлится до 19 октября.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, участники будут бороться за победу в двух номинациях «Лучший бизнес-проект в сфере туризма, отдыха и развлечений на природе» и «Лучший бизнес-проект в сфере ответственного обращения с отходами». Самые интересные и актуальные проекты получат гранты в размере одного миллиона рублей на реализацию инициативы.

Организатором конкурса выступает комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Принять участие смогут представители малого и среднего предпринимательства. В заявке необходимо описать свой бизнес-проект, обозначить возможный экономический эффект, который будет оказан на отрасль, и предоставить смету расходов на реализацию проекта. Подробнее с положением и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте комитета.