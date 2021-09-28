Ленинградская панорама. Многоликий «ЛиК»

XXVII Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет с 24 сентября по 2 октября в Гатчине.

Организаторы уже озвучили программу, объявили состав жюри. Тематической изюминкой фестиваля станет связь «романа и экрана» – все киноработы основаны на литературных сюжетах. Фильмом-открытием будет фильм «Архипелаг» режиссера Алексея Тельнова, руководителя студии документального кино «Лендок».

Основные мероприятия «ЛиК» состоятся в столице Ленинградской области. C 2021 года охват мероприятия расширился, в нем участвуют кинематографические школы разных стран.

– Это фестиваль с огромной историей, и важно сохранить его элитарность, – пояснил директор кинофестиваля «Литература и кино» Руслан Тихомиров.

«ЛиК» начнется с конкурса работ, созданных детьми или взрослыми для детей. Участвуют кинематографические школы России, Франции, Египта, Эстонии, Белоруссии.

– Египетский фильм по повести Пушкина «Метель» уже нас покорил, – отметила директор детского кинофестиваля «Литература и кино» Власта Арно.

В жюри детского кино входят сценаристы, создатели юмористического сериала «Ералаш» и лучших современных мультфильмов, актеры, писатели, преподаватели Института кино и телевидения. На фестивале взрослого кино будут представлены картины из Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции.

Молодые режиссеры покажут свои работы и смогут наметить новые пути развития. Писатели обсудят с киномастерами опыт экранизации книг. Среди участников – философ и публицист Александр Секацкий и писатель Александр Покровский, автор романа о подводниках «72 метра». Как сформулировал председатель читательского жюри Роман Круглов, кинофестиваль «ЛиК» отличается «литературоцентричностью» и связывает два родственных вида искусства, разных по способу выражения. Сотрудники библиотек и искушенные читатели оценят, как на экране удалось создать эквиваленты литературных образов и насколько успешно воплощена авторская идея.

Валерий Ракитянский

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