Сотрудники всеволожских предприятий приняли участие в ежегодной спартакиаде

24 сентября стартовала традиционная осенняя спартакиада среди предприятий, учреждений и организаций Всеволожского района. В этом году в соревновании приняли участие десять команд, среди которых педагоги, спасатели, сотрудники районной администрации, ВТ сети, ветеринарной службы, комитета по образованию и Сбербанка.

На протяжении трех недель команды будут соревноваться на спортивных площадках Всеволожска в разных дисциплинах: флорбол, бочча, веселая эстафета, ГТО, дартс, стритбол и туристическая полоса. Самые сильные и ловкие будут награждены грамотами и памятными призами.

По итогам первого тура призовые места распределились следующим образом:

в соревновании по флорболу первое место у команды Всеволожского отделения МЧС, второе – у команды Сбербанк, третье – у Комитета по образованию Всеволожского района;

в соревновании по флорболу победила команда администрации Всеволожского района, второе место у педагогов из Кудровского ЦО № 1, и замкнули тройку лидеров специалисты Ветеринарной службы Всеволожского района;

победителями веселой эстафеты стали педагоги Кудровского ЦО № 1, «серебро» ушло команде Ветеринарной службы Всеволожского района и почетное третье место у сотрудников «МДМ-печать».

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района