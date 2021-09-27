Ленинградская панорама. Скажем борщевику «Стоп!»
В борьбу с борщевиком Сосновского включились общественники. Волонтеры истребляли сорняк в музее-усадьбе Николая Рериха в Изваре.
Коварный агрессор
Автобус с волонтерами и сотрудниками областного Музейного агентства ранним субботним утром мчится в Волосовский район. На обочинах дороги то и дело мелькают заросли с соцветиями-зонтиками, похожими на укроп, только гигантского размера.
После войны, когда СССР требовалось быстро восстановить животноводство, ученые сочли, что эта кавказская разновидность борщевика идеальна для силоса. Растет очень быстро, питательна, живуча. Потенциальную кормовую культуру стали выращивать повсеместно. Кто же знал, что борщевик вырвется из-под контроля и спустя десятилетия придется ломать головы, как обуздать его непомерные аппетиты.
Ленинградская область первой в России организовала планомерную борьбу с борщевиком. Еще в 2010 году по заказу региона научные организации Петербурга разработали методику, которая предусматривает двукратную (весной и осенью) обработку территории в течение пяти лет.
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти приложил огромные усилия, чтобы борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры. В 2015 году его признали сорной травой, которая вытесняет местную растительность.
Долгосрочную целевую региональную программу начали реализовывать десять лет назад. Ежегодно в регионе освобождают от борщевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 тысяч на территории поселений, более 5 тысяч – на сельскохозяйственных землях.
Истреблять вредное растение обязаны все собственники и пользователи земли. В муниципалитетах работа ведется в рамках выполнения законодательства о благоустройстве. Областной бюджет компенсирует поселениям и сельхозпредприятиям 95 % затрат на быстроразлагающиеся сертифицированные химикаты.
Химический метод борьбы признан самым эффективным. Но не везде такая обработка допустима. В жилых массивах, возле социальных объектов, в зеленых зонах борщевик рекомендуется скашивать или выкапывать. Можно также высаживать на освобожденные территории культурные растения. Как правило, это небольшие участки, и активное население может поддержать усилия властей.
Место силы Рериха
Парк первого в России мемориального музея Николая Рериха агрессор тоже не пощадил. Все лето сотрудники изварского филиала Музейного агентства выкашивали сорняк.
«Музей-усадьба – это объект культурного наследия и памятник охраны природы. Это осложняет задачу, – говорит замдиректора Музейного агентства Ленобласти Ксения Губинская. – Чтобы привлечь общественность к проблеме распространения борщевика на территориях с особым статусом, мы затеяли эксперимент. Сегодня с помощью волонтеров проведем на отдельных участках парка пробную посадку растений-вытеснителей».
Львиная доля откликнувшихся добровольцев – те, кто прошел обучение в «Школе волонтеров наследия», которую организовало Ленинградское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Присоединились активисты Волонтерского реставрационного центра Санкт-Петербурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и изварские сыровары.
Дружной командой движемся от усадебного дома в сторону озер. Тишина, покой, блаженство. Двадцать восемь лет семья Рерихов обитала в этом чудном уголке, ставшем источником вдохновения для Николая Константиновича, великого художника и просветителя.
Петербургский заводчик Александр Петрович Верландер, купивший в 1900 году у Рерихов усадьбу, взялся разводить в здешних озерах форель. К делу подошел грамотно. Построил трехэтажную кирпичную Форельную башню. В ней доращивали мальков, готовили подкормку для рыбы, держали улов.
Этот памятник северного модерна и стал объектом приложения добровольческих сил. У входа в башню уже сложены лопаты, грабли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорняком будем самым экологическим методом – агротехническим. Вроде ничего сверхсложного. Борщевик нужно скосить, территорию перекопать и высеять культуры, которые сорняк «забьют».
За лопаты!
«Опыт нашего сельхозпредприятия показывает, что одолеть борщевик можно. Главное – действовать системно, – объясняет коммерческий директор ООО «Русское поле» Андрей Нестеров. – Мы опробовали все способы – механический, химический, замещение другими культурами. Первые результаты видны через три года. В этом году активно искореняем борщевик примерно на 100 гектарах. Есть участки, где сорняк практически истреблен».
Работа закипела. Накануне трактор перекопал большой участок земли. Волонтеры взялись за лопаты и в дополнение к нему подготовили еще два сегмента.
Ландшафтный архитектор Кристина Оболенская с удовольствием участвует в подобных акциях. «Замечательно, что люди хотят внести свой вклад, поддержать объекты культурного наследия», – говорит она. Рядом орудует лопатой директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. Поодаль жужжат триммером байкеры, косят молодые побеги.
Глава местной сыроварни Константин Галанов считает необходимым проявлять гражданскую позицию: «Жителям нужно включаться. А то у нас народ ленится срубить сорняк возле своих наделов, мол, пусть власть этим занимается. Сажаешь картошку, так возьми лопату, поработай на общее благо!»
Дальше – наблюдать
День выдался погожий, солнечный. Такая погода требует соблюдать особую осторожность. Борщевик – агрессор хитрый, действует исподтишка. Его сок содержит фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу несколько капель, упадет на них солнечный луч – получай ожог! Эфирные масла опасны для аллергиков. Сок, попавший в глаза, способен вызвать слепоту.
Волонтерам загодя рассказали о коварстве сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок засеяли пшеницей, второй – люпином, третий – викой (бобовая культура). Все обозначили сигнальной лентой. Воткнули по краям высоченные сухие стебли, покрашенные из баллончика в красный цвет – сигнал опасности.
«Теперь будем наблюдать за экспериментальными площадками. Весной потребуется подсеять растения-вытеснители. По результатам опыта распространим его на другие наши филиалы», – обрисовала перспективы Ксения Губинская.
Программа в действии
В этом году в борьбе с борщевиком участвуют 97 поселений, что на 50 % больше, чем в предыдущем.
Самую большую заявку подал Лужский район, где хотят обработать порядка 1000 га. Финансирование составило 50 млн рублей – в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.
На следующий год подано 80 дополнительных заявок – от новичков и муниципалитетов, уже участвующих в программе и решивших увеличить площадь обработки.
В регионе есть удачные примеры применения агротехнического способа. В Гатчинском, Кировском и Приозерском районах овощеводы попробовали «натравить» на борщевик топинамбур. Мощная корневая система и обильная листва земляной груши не оставляют борщевику шансов.
К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сорняком тех, кто осужден за нетяжкие преступления. Наказание предусматривает работы по благоустройству, перечень которых определяет местная администрация. В поселке Тельмана Тосненского района в июле осужденным за вождение в нетрезвом виде предложили покос борщевика по берегу реки. Облаченные в защитные костюмы, они работали по 4 часа в день и скосили траву на 5 га.
Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Музейного агентства Ленобласти
4,2 тыс. га составила в 2021 году площадь обработки от борщевика Сосновского в Ленобласти