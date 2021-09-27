Ленинградская панорама. Новости региона

Дайджест актуальных новостей Ленинградской области за прошедшую неделю.

Больницам добавят кислорода

На дополнительное кислородное оборудование для медицинских учреждений региона выделено 96,6 млн руб. из резервного фонда областного бюджета.

На эти средства до 1 ноября будут приобретены концентраторы кислорода, газификаторы, а также модернизированы системы кислородоснабжения в Бокситогорской, Всеволожской, Волховской, Приозерской, Рощинской, Сланцевской, Ломоносовской, Лужской, Кингисеппской, Кировской, Тихвинской, Токсовской и Тосненской больницах.

«Потребность в медицинском кислороде есть всегда, независимо от пиков заболеваемости ковидом. Наша задача – сформировать запас кислорода и следить за состоянием оборудования», – пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

«Энколово собирает друзей»

В шестой раз во Всеволожске на межнациональном фестивале «Энколово собирает друзей» встретились представители народов, проживающих в Ленинградской области. Праздник организовал областной Дом дружбы.

В этом году главной темой были выбраны национальные спортивные и подвижные игры. И дети, и взрослые с удовольствием участвовали в метании сапога, били горшки, бегали в мешках, водили хороводы, крутили лапоть. Прошли мастер-классы: резьба и роспись по дереву, марийская, украинская, башкирская и чувашская вышивки, ковроткачество. Гости с аппетитом дегустировали национальные блюда. Финальным аккордом праздника стал концерт. Звучали народные песни, звуки баяна сменяли переборы балалайки и гитарные аккорды, марийским гуслям вторили гусли русские и финно-угорские кантеле.

Покормите уток!

В Тихвине для этого благоустроили чудесное место – так оценил территорию вдоль Вязитского ручья Александр Дрозденко.

Здесь уже завершены работы по обустройству прибрежной зоны, проведено комплексное освещение и озеленение, установлены малые архитектурные формы, отремонтированы мост и лестницы, построены домики для водоплавающих птиц. Работы проведены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта #жильеигорсреда.

Фотофакт: Всеволожский путепровод одевается в асфальт

Работы на объекте ведутся со значительным опережением графика. Дорожный комитет Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор» подтверждают пуск рабочего движения на год раньше. Транспорт поедет по мосту уже в конце 2021-го.