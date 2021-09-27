Во Всеволожске прошла сельскохозяйственная ярмарка

В минувшие выходные, 25 и 26 сентября, на Юбилейной площади прошла осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Отовариться чем-то особенным и закупиться впрок приехали жители со всех уголков Всеволожского района.

Дальневосточная икра и дикий лосось, редкие сорта меда и восточные пряности – любители полезных вкусностей с интересом общались с продавцами, выбирая интересные деликатесы для домашнего стола. Не менее бойко и деловито шла торговля сезонным товаром: дачники отыскивали лучшие саженцы и редкие растения, а любители запасов отоваривались овощами и фруктами по выгодным ценам.

– На ярмарку с мужем стараемся выбираться каждый год, – рассказывает Надежда, взявшая для своего небольшого участка пару карликовых яблонь, – Нам и выбор нравится, и цены. Жалко, конечно, что ярмарка бывает редко и только во Всеволожске – нам приходится добираться из Токсово на электричке. Было бы славно, если бы такие ярмарки проходили во всех поселениях района!

Отметим, что традиционно на ярмарке лучшую продукцию представляют районные сельскохозяйственные гиганты, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства из разных уголков Ленинградской области, а также гости из других регионов и даже стран.

Фото Антона Ляпина