Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь». Это настоящая школа мужества

Сегодня уже ни для кого не секрет, что ребята, прошедшие срочную службу в армии, имеют бесспорное преимущество при поступлении в вузы, их охотнее принимают на работу: и на производство, и в управленческие структуры. Армейская школа, как говорят, просветляет головы и укрепляет человека физически. Это на своем личном примере подтверждают наши сегодняшние герои.

– Те, кто служил в армии, по-другому смотрят на жизнь, они уже многое умеют, например, обращаться с оружием, у них есть разнообразные навыки, физподготовка совершенно другая, – поделился мнением Александр Малинка, заместитель начальника ОМВД России по Приозерскому району – начальник полиции, полковник. И уточнил:

– Ребята после армии практически готовы к несению службы, их нужно только обучить конкретной специализации в органах внутренних дел.

Александр Васильевич рассказал, что в этом году его сын поступил в Московский пограничный институт ФСБ РФ. Когда спустя несколько месяцев он приехал на приведение к присяге курсантов этого вуза, то не узнал своего сына. За два месяца парень успел измениться.

– Это уже не ребенок, а возмужавший молодой человек, – добавил Александр Малинка.

В середине сентября прошел стажировку в ОМВД России по Приозерскому району Александр Алексеев. Он был принят на должность оперуполномоченного в отделение экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области. Александр рассказал, что срочную службу в армии проходил в частях особого назначения. По его словам, интересно было всё – прыжки с парашютом, подъёмы по тревоге, ведение огня из различных видов оружия, областные учения. Не без гордости Александр Алексеев заметил, что входил в мобильный резерв командующего Ленинградского военного округа. Желание пойти в армию у него появилось ещё в юности. В школе № 1 г. Приозерска он учился в кадетском классе, и это помогло сформировать его представление о дисциплине, о подчинении общему порядку. Спустя некоторое время после армии его приняли в службу инкассации, где выдается огнестрельное оружие. Без наличия военного билета и определенных навыков туда не попасть.

Преемственность поколений

Ветеранской организацией Приозерского ОМВД семь лет назад в здании отдела был создан «Кабинет истории», где собраны материалы о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, ветеранах Великой Отечественной войны, о награждённых правительственными орденами, медалями. Живая связь поколений не прерывается. Здесь часто собираются ветераны, приходят школьники, новые сотрудники полиции.

Сергей Крель, ветеран МВД, житель блокадного Ленинграда, почетный гражданин Приозерского района, вспомнил свою армейскую молодость, а также службу в милиции, которой было отдано более 27 лет. Сергей Валерьевич отметил, что служба в армии – то необходимое качество, которое дает человеку и права, и обязанность – защищать Родину в дни опасности. А вот служба в полиции – это уже призвание. По его мнению, выше призвания и выше чувства, чем защита Родины, у человека и не должно быть в жизни.

Ещё один ветеран МВД – Валентин Иванович Папилов – рассказал, что срочную службу в армии он проходил в артиллерийских войсках на Крайнем Севере. Армейский опыт с первых дней помог ему в освоении профессии милиционера. Прохождение огневой, физической подготовки обязательно как на службе в армии, так и в полиции.

В «Кабинете истории» также несколько стендов посвящено сотрудникам внутренних дел, которые служили в различных «горячих точках».

«Хочу, чтобы на улицах спокойно было»

О своем жизненном пути, связанном с армейской службой, участием в боевых действиях и выборе профессии, рассказал Андрей Адаменко, начальник дежурной части ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области:

– В «Кабинет истории» приходят школьники, мы им рассказываем, как проходила служба в «горячих точках». На стенде «Участники боевых действий» отмечены те, кто служил в Афганистане, кто принимал участие в чеченской кампании, а также в Северной Осетии. Пятеро из них состоят со мной в общественной организации «Боевое братство». Все так же, как я, поступили сначала на срочную службу. Были и те, кто служил в милиции, а потом в составе сводных отрядов был направлен в командировку.

Я на срочную службу попал на Северный Кавказ, служил в главном разведывательном управлении. У нас была задача – выявление и уничтожение бандформирований.

В милицию я пошел осознанно. Хочу, чтобы на улицах спокойно было, чтобы порядок был в стране, в городе. Я был так воспитан. Для всех важно, чтобы всё было без происшествий, были уничтожены преступные группировки.

Супруга моя, Наталья, тоже майор полиции, как и я. Вместе служим, всё у нас равнозначно.

Пример отца – лучшая школа жизни

Разговор с Андреем Адаменко после встречи в «Кабинете истории» продолжился у него дома. Разместившись удобно в зале на диване вместе с сыновьями, Андрей показал им свои ордена, медали, знаки отличия. Старший сын Артём уже слышал рассказы отца о его службе, пройденном сложном пути, различных происшествиях. Может, поэтому он планирует связать свою жизнь со службой в органах безопасности. В свои 14 лет он активно занимается физподготовкой, различными видами единоборств.

Семилетний сын Семён тоже активно тренируется. Он впервые услышал рассказ о том, за что его отец был представлен к наградам. Вначале его заинтересовал четырёхконечный крест с перекрещенными мечами и с надписью: «За службу на Кавказе». Когда Андрей начал рассказывать о бандформированиях, с которыми приходилось бороться, Семён неожиданно спросил:

– А эти бандиты у всех воровали сосиски?

На что отец ответил:

– Нет, Сёма, они убивали людей нещадно.

Сын уточнил, был ли папа ранен, и очень обрадовался, узнав, что пули в него не попали. Он сразу усвоил совет, что необходимо постоянно двигаться, когда идет бой, и запомнил, что очень многое, чему учили отца в армии, пригодилось и спасло ему жизнь.

Интересными были для Семёна истории, связанные со службой его папы в полиции. С неподдельным интересом он слушал о преследовании бандитов, угнавших четыре КамАЗа с автомобильной стоянки в Приозерске. Семён словно наяву представил погоню и засыпал вопросами:

– А подрезать КамАЗ не судьба была? А почему не стреляли?

Андрей и старший сын рассмеялись. Но отец объяснил, что маленький милицейский УАЗ не мог противостоять грузовым машинам, что нельзя стрелять просто так, можно попасть в невинных людей. Выстрелы были только предупредительные и по колёсам. А КамАЗы остановили, выкатив «ежи» – специальные устройства. Потом еще два часа по сугробам пришлось преследовать нарушителей закона в лестной местности на окраине города. За удачно проведенную операцию Андрея Адаменко и его напарника Алексея Волобуева наградили медалями Министерства внутренних дел РФ «За доблесть в службе». За каждой наградой, а их у Андрея Адаменко много, своя история, и сыновьям есть о чем еще расспросить отца.

«Ты, главное, не переживай и жди меня»

В семье Адаменко хранятся письма, присланные из армии. В них не только нежные слова, адресованные будущей супруге, но и краткие строки о суровых испытаниях, пройденных в «горячей точке».

Наташа, супруга Андрея, разложила на кухонном столе две большие пачки писем, которые тогда еще юные влюбленные писали друг другу.

– Для меня эти письма – моя жизнь. С ними не расстанусь, – призналась Наталья и продолжила, еле сдерживая слёзы:

– Когда узнала, где он служит, конечно, сильно переживала. В голову всякие мысли нехорошие лезли. Молилась каждую ночь, меня бабуля научила. Андрей, как мог, успокаивал, но…

Супруг взял одно из писем и зачитал: «У меня всё хорошо. Недавно получил грамоту за отличную службу в Северо-Кавказском регионе. Здесь ещё кормят отлично. Молоко каждый день, печенье, свинина, иногда шашлычком балуемся».

Улыбнувшись, Андрей добавил, что на самом деле было тяжело:

– У меня отделение пулемётчиков было. Нести на себе много приходилось. Пулемёт почти 12 килограммов весит плюс полторы тысячи патронов. Лента – в среднем 4,5 килограмма. В общем, около 40-50 килограммов, не считая, что надо было ещё гранаты взять, еды на шесть дней, теплые вещи, питье. Когда на выход собирались, старались взять меньше питания, а больше боеприпасов. Поэтому случалось, что оставались без еды. Кушать-то хочется. Приходилось и траву жевать, еще лапки лягушек ели.

Наташа нашла строчки письма о красоте мест, где служил Андрей. Там в районе военного лагеря жара была +25 градусов, а в горах – море снега и мороз -20. Андрей прокомментировал, что преодолевать большие расстояния и подниматься вверх с грузом было очень сложно. Постоянно проваливались в снег, глубина которого составляла более двух метров. И еще о том, что спать в таком холоде невозможно:

– Мы делились по четыре человека. Один отжимался раз двести, а потом спал минут пятнадцать, пока телу тепло. Условия тяжелые были, но для этого нас готовили в войсковой части под Псковом. Бегали и прыгали без остановки. Жили в лесу и летом, и зимой, засады устраивали. Бывало, целую ночь не спали: качались, отжимались. Но, как оказалось, всё это на пользу пошло. В боевых условиях мы смогли выполнять все поставленные задачи. И, конечно, мы все остались живы ещё, потому что у нас были очень грамотные командиры.

Наташа нашла строчки, которые напомнили об их нежных отношениях: «Ты, главное, не переживай и жди меня. Я, когда думаю о тебе, остерегаюсь и ползаю по горам аккуратно-преаккуратно…»

Ирина Колчак

На снимках: взвод спецназа главного разведывательного управления (ГРУ) после успешного выполнения боевого задания в Чеченской Республике, Андрей Адаменко – крайний справа (2004 г.); «У нас была задача – выявление и уничтожение бандформирований»; Андрей Адаменко с сыновьями Семёном (слева) и Артёмом.

Фото А. Чиркунова и из личного архива семьи Адаменко