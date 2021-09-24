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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Мама-мания» – проект, который объединяет

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Молодым мамам порой очень не хватает заботы, поддержки и возможности выделить время лично для себя – отдохнуть от забот, почитать книгу, выйти на прогулку. Они целый день погружены в круговорот домашних дел и ухода за ребёнком.

Чуть больше трёх лет назад всё это происходило и с Анастасией Андреевой. Она впервые стала мамой. Настя готовилась к появлению малыша, но ей было сложно справиться с огромной нагрузкой, которая легла на её плечи. Тогда Анастасия поняла, что каждой маме просто необходимо время лично для себя – пусть даже один или два часа в неделю. Её близкие эту идею поддержали.

Так и появился флеш-моб для мам – «Благоприятная среда». Идея в том, чтобы каждую среду устраивать мини-выходной. Конечно, не всегда удавалось выделить себе целый день или полдня. Но иногда достаточно и часа, чтобы привести мысли в порядок. Время можно провести как угодно: почитать книгу, пройтись по магазинам или просто посидеть на диване с чашкой кофе. С появлением правил «Благоприятной среды» жизнь Анастасии стала меняться в лучшую сторону.

Тогда она решила рассказать другим мамам о своей небольшой традиции, превратив её в флешмоб. Для этого использовала свою страницу в «Инстаграм». Многие мамы восприняли идею с энтузиазмом. В комментариях они делились мыслями по этому поводу и рассказывали, как хорошо провели время.

Кроме того, около года назад Анастасия организовала несколько фотосессий для знакомых. Нашла фотографа, а сама выступила в роли визажиста. Основной целью таких съемок было напомнить, а иногда и впервые показать, насколько совершенна женская природа. Ей хотелось дать возможность абсолютно любой женщине увидеть себя прекрасной, разглядеть свою глубинную истинную красоту.

Настя уже много лет занимается визажем. В отдел по молодёжной политике её привел случай – поступило предложение поработать визажистом в проекте «Не бойся меняться», который реализовывали этой зимой. Уже очень давно наша героиня вынашивала идею своего проекта, призванного разнообразить жизнь мам, показать им, что они важны, любимы и прекрасны. Яна Владимировна Сахацкая предложила Анастасии поучаствовать в программе «Наставник 47», где стала главным наставником. Это вылилось в фестиваль-пикник под названием «Мама-мания».

Он планировался более масштабным, он состоялся в другом формате. В рамках фестиваля решили проводить небольшие встречи, которые будут разными, но все они направлены на организацию досуга молодой мамы.

Начать решили с пикника, где собрались мамы с малышами. Праздник получился по-настоящему уютным и семейным. Стол украсили разнообразными сладостями, а изюминкой встречи стал торт, приготовленный одной из мам. Гости смогли пообщаться, поучаствовать в мастер-классе по плетению венка и побеседовать с психологом, в роли которого выступала одна из мам.

В августе состоялось ещё одно мероприятие в рамках проекта – арт-терапия в детском центре «Баобаб» на улице Шишканя. Этот вид терапии включал сразу три составляющих: терапию изобразительным искусством, телесно-ориентированную терапию, фототерапию. Вместо холстов гости использовали собственные тела: они рисовали и делали аппликации прямо на коже.

В планах у нашей героини создать «Календарь отдохнувшей мамы» от отдела по молодежной политике. Он станет итогом флеш-моба «#благоприятнаясредадлямам», к которому, кстати, ещё можете присоединиться. Будет организована фотосессия для всех участниц с макияжем и прической в подарок. Затем фотографии используют для календаря.

Кроме того, это отдел районной администрация продолжит активно заниматься молодыми семьями и мамами: впереди еще множество интересных встреч. В том числе, из ближайшего, стильный завтрак, гостьи которого смогут выпить горячий кофе или чай, немного расслабиться и пообщаться со стилистом.

Реализация «Мама-мании» стала возможна благодаря Яне Сахацкой, которая поверила в проект и выступила в качестве наставника. Сейчас он прочно вошёл в план отдела по молодёжной политике.

Анастасия благодарит весь активный состав мам, готовых делиться своими талантами и идеями. Главная цель «Мама-мании» – создать большой женский круг, где каждая сможет быть услышана, где ей помогут и поддержат. У всех мам свои таланты: кто-то готовит невероятные десерты, кто-то психолог или художник, кто-то поет. Если они возьмут на себя смелость раскрыть себя и чему-то научить других, то скучать дома уже точно не придется.

Екатерина Королева
Фото из личного архива Анастасии Андреевой

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