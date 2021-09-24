Асфальт на участке автодороги дороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск проверят на прочность

Вчера, 23 сентября, представители Дорожного комитета Ленинградской области взяли пробы асфальтового покрытия на участке автодороги дороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск и осмотрели строительство новой развязки у железнодорожной станции «Мельничный ручей». Виадук частично запущен в тестовом режиме.

Отметим, что в середине августа, дорожники начали обновление 10 километрового участка на Колтушском шоссе. Эта самая загруженная часть дороги расположена рядом с федеральной трассой «Кола». Магистраль планировалось отремонтировать в 2023 году. Однако областное правительство услышало просьбы жителей и ускорило ремонт. На объекте полностью уложен верхний слой полотна, сделанный по новой технологии. Эксперты взяли пробы.

– Для того чтобы проверить качество ремонта дороги мы, в первую очередь, изучим толщину покрытия, – рассказал после отбора керна и. о начальника отдела ремонтов ГКУ «Ленавтодор» Валерий Бабарыкин. – Затем оценим вулканические свойства бетона, проверив, соответствует ли он технической документации и условиям проекта.

Как отмечает эксперт, физико-механические испытания проводятся в лаборатории на современном оборудовании. Гарантийные обязательства предприятия – пять лет, а межремонтный интервал – 10–12 лет. Новая смесь была создана по так называемому методу объемного проектирования: наполнитель и вяжущий компонент подбираются исходя из климата и нагрузочных параметров каждой конкретной дороги. Для этого шоссе такая мера очень важна, так как данный асфальт сопротивляется образованию колейности.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина