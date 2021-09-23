Школа актива кадетских классов Всеволожского района собрала юных патриотов

На базе центра «Молодежный» представители кадетских классов из школ Всеволожского района прошли обучающие сборы по начальной военной подготовке. Так как количество классов и учащихся с каждым годом растёт (в этом году их уже 30), было принято решение разделить школу актива на два заезда.

Первый заезд собрал ребят из 7–11 классов из 10 школ района. Всего в мероприятии приняли участие 94 ученика. Для кадетов были проведены занятия по строевой, огневой и стрелковой подготовке, занятия по истории Отечества и основам первой помощи. Кроме того, ребята сдавали нормативы ГТО и провели дружеский чемпионат по футболу.

Второй заезд собрал 91 участника, все – ученики 5–7 классов из 11 школ Всеволожского района. Для ребят организовали схожую программу. Помимо физической активности и отработки навыков, кадетов познакомили с экспозицией о женщине-водолазе – Нине Соколовой, работавшей на Ладожском озере во время Великой Отечественной войны. Большой интерес у ребят вызвала беседа с сотрудником поисково-спасательного отряда, который рассказал об особенностях своей работы.

Завершились заезды церемонией награждения: ребята получили награды, которые не удалось вручить классам в конце прошлого учебного года. Кадеты получили кубки и медали, которые они заработали, участвуя в Слёте кадетских классов и соревнованиях по стрельбе.

Соб. инф.

Фото: Светлана Усик и Антон Ляпин