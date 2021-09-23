Педагог из Агалатово представит Ленобласть на конкурсе «Учитель года»

Заключительный этап 32-го всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдет этой осенью в Ростове-на-Дону. В финале примет участие учитель математики и информатики Агалатовского центра образования Мария Тимченко.

Напомним, что Мария Александровна – победитель Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в 2021 году в номинации «Учитель года». Педагог занимает активную жизненную позицию и как профессионал стремится к вершинам мастерства. С 2019 года она входит в состав Ассоциации молодых учителей Ленинградской области, является победителем муниципальных профессиональных конкурсов: «Учитель здоровья» и «Фейерверк педагогических талантов».

Мария Александровна Тимченко преподает математику и информатику в Агалатовском центре образования с 2017 года. До этого преподавала точные науки в школах г. Тулы, там же повышала свою квалификацию, обучалась в аспирантуре. Общий педагогический стаж учителя составляет 10 лет.

Фото Антона Крупнова