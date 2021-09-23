Ленинградская панорама. Вместе – ярче, веселее, продуктивнее

В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили гостям интерактивные и образовательные программы.

Первый в рейтинге

В этом году Тосненский район занял первое место в рейтинге энергосбережения и получил звание самого энергоэффективного района в Ленобласти. Лозунгом фестиваля стала фраза «Вместе – ярче, веселее и продуктивнее!», что неудивительно, ведь на мероприятие пришло множество волонтеров и членов энергетических организаций в разноцветных костюмах. Участники оживленно рассказывали гостям о важности экологического просвещения и бережного отношения к природным энергоресурсам.

На улице пестрело множество тематических шатров: в одном делились энергосберегающими лайфхаками, в другом демонстрировали новые экотехнологии, учились правильно утилизировать лампы, ртутные градусники и батарейки при помощи экомобиля.

На церемонии открытия выступили председатель регионального комитета по ТЭК Юрий Андреев, директор ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» Павел Дудкевич, глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев. Последний получил символический ключ от председателя комитета ЖКХ Гатчинского муниципального района Александра Супренка (в 2020 году фестиваль проводился в Гатчине).

В целом событие было рассчитано на детей и подростков, но за ними с удовольствием следовали и родители. Многих привлекли проекты ведущих технических вузов страны, которые демонстрировали созданные студентами инновации в области энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом на таком масштабном событии казалось недостаточным, поэтому самые ответственные граждане принимали участие в экологических активностях, дабы сразу внести свою лепту в улучшение окружающей среды.

Одной из таких активностей стал «Экотир». Пообщавшись с директором Центра развития экологических технологий «Экоград» Владиславом Королевым, узнаю о главной «фишке» проекта: если человек приходит в тир с пластиковыми бутылками, то ему разрешают бесплатно по ним пострелять. За каждое попадание начисляют баллы, которые можно обменять на мороженое, поход в кино или сувенир. Такое заманчивое предложение неплохо мотивировало пришедших заниматься «реальной» экологией: у тира постоянно толпился народ.

Крышечки доброты

Еще одним популярным местом среди совсем юных экоактивистов оказалась площадка проекта «Крышечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно сортировали пластиковые крышки по цвету и маркировке. Оказывается, это доброе дело приносит двойную пользу: экологическую и социальную.

Собранный пластик отправляют на переработку. А вырученные от его продажи средства перечисляют благотворительному фонду помощи детям «Солнце». За время существования проекта сдано 110 тонн пластиковых крышек, благодаря чему 26 детей получили финансовую поддержку в 1 миллион рублей.

Руководитель проекта Мария Бутузова считает, что приобщаться к раздельному сбору мусора нужно с малого. По ее словам, «это то, что не займет много времени и усилий, тем более детям всегда весело перебирать разноцветные крышечки».

Обращаю внимание на мальчика, с особым старанием раскладывающего крышки по кучкам. Рядом стоит папа маленького Даниила, Сергей, и внимательно наблюдает за происходящим. Отец рассказывает, что ребенка уже давно приучают к бережному отношению к окружающей среде. О мероприятии родители узнали от соседа и сразу пошли на площадь, чтобы сдать старые батарейки, градусник и две энергосберегающие лампы.

«У меня есть знакомые, которые постоянно говорят об экологии, но ничего не делают для ее благополучия, – делится Сергей. – Я же считаю, что стоит начать с себя. Даже просто донести фантик до мусорки – уже достижение. К сбережению природы нужно подходить серьезно и обязательно приучать к этому детей».

Концерт и награды

Тем временем на главной сцене продолжался масштабный концерт. За четыре часа выступили группа «Маяковский», DJ Sergey Fadeev, группа Street Dance, дуэт «Колибри», школа эстрадного искусства «Маленькие звездочки» и участник телешоу «Песни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор произвело выступление Валерия Черновского – танцора-«робота». Его уникальное мастерство заставило зрителей засомневаться в том, что перед ними живой человек.

В какой-то момент сцена превратилась в пьедестал для награждения призеров и победителей конкурсов, проводившихся в рамках #ВместеЯрче. Номинаций много – от создания видеороликов до исследовательских проектов. Из победителей мне запомнилась Ирина Кузнецова, вы­игравшая конкурс «Лучший педагог». Она преподает информатику в Сельцовской школе имени Мелашенко и первое место получила за разработку мобильной игры на тему энергосбережения. Коллеги Ирины вместе с учениками уже успешно тестируют «бродилку» на переменах.

Параллельно в здании районной администрации вовсю кипела научная конференция «Эволюция энергетики: современные вызовы повышения энергетической эффективности». Пока ученые дискутировали на актуальную тему, молодые люди из компании «Газпром газомоторное топливо» и учащиеся школы № 3 озеленили двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» – спрашиваю напоследок местную жительницу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из интернета, и нам с дочкой сразу захотелось посмотреть, что тут происходит. Думаю, мероприятие такого формата очень полезно для экологии нашего края и для просвещения людей», – резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова

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