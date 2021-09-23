Екатерина Степаненко: «Главное – найти себя там, где сможешь добиться успеха»

В ближайший понедельник, 27 сентября, в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Эта дата появилась в календаре по инициативе общероссийских педагогических изданий в 2004 году. День воспитателя является профессиональным праздником работников детских садов: воспитателей, их помощников, нянь и всего персонала.

Дата приурочена к открытию осенью 1863 года первого детского сада в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, Софьей Люгебиль. «Всеволожские вести» посвящают этой дате небольшой материал о прекрасном воспитателе из Нового Девяткино.

Педагог Екатерина Николаевна Степаненко, в 2021 году завоевавшая титул «Воспитатель года» на Ленинградском областном конкурсе профессионального педагогического мастерства, уже совсем скоро, в октябре, будет представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» в городе Сочи.

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «ДСКВ № 59» (заведующая О.А. Кузенкова, почётный работник общего образования Российской Федерации), все три структурных подразделения которого расположены в Новом Девяткино, Екатерина Николаевна работает восемь с половиной лет, с того момента, когда третий, младший, из её сыновей пошёл в недавно открытый детский сад. К диплому социального работника, полученному ею после окончания Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, вскоре добавился ещё один – Е.Н. Степаненко стала дипломированным педагогом дошкольного образования.

Екатерину Николаевну не случайно называют «играющим педагогом» – это и стиль её взаимоотношений с детьми, и главное направление педагогической деятельности. То, что хорошо удавалось со своими собственными мальчишками, она привнесла в профессию.

– Моя тема – игра, модернизация дидактических игр. На областном конкурсе было представлено пособие «Игрокруг», или «Круг знаний», в подготовке которого принимали участие мои коллеги, работающие с детьми других возрастных категорий. У меня сейчас подготовительная группа, а взяла я этих детей два года назад. Апробация разработанной игровой методики необходима и в младших группах, поэтому все воспитатели вносят вклад в эту работу, дополняют её своими творческими находками и идеями.

И, конечно, полноправными соавторами стали дети. С их помощью, по их подсказкам, была разработана целая картотека – более 50 самых разнообразных по темам дидактических игр. Это пособие, как живой организм, постоянно растёт и совершенствуется.

В своей работе я стараюсь следовать девизу: «Не над, не рядом, а вместе с детьми». Для меня важно быть другом, партнером детей, слышать их, видеть, что они приходят в сад с удовольствием, с улыбкой. Словом, чтобы им было комфортно в их втором доме. Большое внимание уделяю поддержке инициативы и самостоятельности детей.

Для Е.Н. Степаненко нет деления детей на «своих» и «чужих», к воспитанникам она относится так же, как к собственным детям, – это мнение и коллег, и родителей её маленьких воспитанников. Человек целеустремленный, творческий, доброжелательный, требовательный, ответственный, за годы работы в детском саду она снискала любовь и уважение всех, кто её окружает.

– Екатерина Николаевна отличается творческим подходом, всё время ищет новые приёмы в организации работы с детьми, – говорит заведующая ДСКВ № 59 Ольга Анатольевна Кузенкова. – Три года она работала в сетевом объединении педагогов-новаторов, которые апробировали и представляли коллегам новые практики, вызвавшие интерес у коллег.

Руководство со своей стороны поддерживает молодых педагогов, особенно тех, которые работают нестандартно, применяя в повседневной деятельности новые технологии, методики, оборудование.

Очень ценно, что для Екатерины Николаевны интересы ребенка составляют основу профессионального подхода к воспитанию.

Мы понимаем, что участие нашего педагога во Всероссийском конкурсе – важная миссия, ведь она будет представлять не только образовательное учреждение и большой Всеволожский район, но и всю Ленинградскую область.

К конкурсу Екатерина Николаевна готовится вместе с коллективом детского сад, профессиональную поддержку оказывают ЛОИРО и районный комитет по образованию.

Участие в конкурсе для Е.Н. Степаненко – возможность обратить внимание общественности на значение дошкольного возраста в дальнейшем становлении и развитии личности человека, повысить престиж педагогической профессии, поделиться опытом с коллегами, получить оценку своей педагогической деятельности.

В преддверии профессионального праздника мы встретились с Екатериной Николаевной, чтобы поддержать её и пожелать успеха в конкурсе.

– Вступая в конкурсное движение, вы наверняка испытывали сомнения и неуверенность. Как удалось преодолеть психологические трудности? Что вы посоветуете своим коллегам, которые ещё не влились в «конкурсный поток»?

– На самом деле это настолько интересно, вся жизнь сейчас вокруг конкурса. Это просто здорово, столько всего нового! За год я выросла как педагог, ощутила в себе новый потенциал. Любой человек должен развиваться, идти вперед, достигать каких-то вершин, а в нашей повседневной работе это не всегда можно показать. Конкурсы предоставляют такую возможность. Всем педагогам желаю открывать себя, не бояться нового, идти к современным знаниям. Важно найти свою стезю, потому что дошкольное образование – это огромная площадка, можно выбрать столько направлений, и главное – найти себя там, где ты сможешь добиться успеха.

Нина Устичева

Фото Антона Ляпина