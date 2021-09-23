Всеволожский виадук заиграет яркими красками разноцветного асфальта

Пешеходная часть главной дорожки нового путепровода будет видна издалека: на тротуарах редкий цветной асфальтобетон красного и синего «колора».

Яркое покрытие главной стройки произведено на предприятии ОАО «АБЗ-1» в Пушкине по собственной запатентованной технологии. Как отмечают производители, цветные дорожные покрытия повышают привлекательность городских объектов и помогают улучшить безопасность пользователей дороги за счет цветовой идентификации специальных зон движения, таких как пешеходные переходы, велосипедные дорожки, выделенные дорожные полосы для движения автобусов, парковки. Такие покрытия экономичны, экологичны и эстетичны.

– Сейчас мы находимся на завершающем этапе строительства, – рассказал начальник строительства АО «АБЗ-Дорстрой» Валерий Киуру. – Для движения временно открыта правая половина путепровода. В настоящий момент и до пуска виадука будет закрыто движение по улице Пушкинской, Минюшинской и Железнодорожной. С улицы Сергиевская временно будет закрыт выезд на Колтушское шоссе. Рабочая схема движения позволит выполнить работы по переустройству перекрестка Пушкинской улицы и Колтушского шоссе. В планах 21 октября закрыть движение по двум полосам путепровода и нанести финишные штрихи. Полностью виадук заработает в начале ноября.

Как отметил собеседник, движение поездов из-за стройки останавливалось в рамках договоренностей с РЖД.

– Все было заранее проработано, вопросов не возникало. Что касается новых технологий, здесь был установлен современный шумозащитный экран, – подытожил Валерий Киуру.

Сейчас на объекте завершены работы по монтажу пролетного строения, устройству сетей водоснабжения, ливневой канализации, устройству опор путепровода, подпорных стен и насыпи с устройством сопряжения с путепроводом со стороны Дороги Жизни, работы по устройству подпорных стен со стороны Колтушского шоссе. Продолжаются работы по устройству мостового полотна, монтажу водоотводных лотков и конструкции тротуаров. На площадке трудятся 107 рабочих и 15 единиц техники, работы ведутся днем и ночью.

– Приятно было проехаться по новой развязке, – делится впечатлениями водитель Антон. – Сейчас не нужно стоять, как обычно, в пробке. Особенно, это касается тех автолюбителей, которые едут в сторону в сторону микрорайона «Южный». Однако в дальнейшем могут возникнуть на перекрестке у светофора между Колтушским шоссе и Октябрьским проспектом. Здесь машины могут застрять в пробках. Но есть вариант распутать этот дорожный узел – достаточно организовать поворот по стрелке на право к железнодорожной станции «Мельничный ручей».

Отметим, что путепровод в значительной степени поспособствуют разгрузке трафика в районе железнодорожного переезда, заторы на котором из-за постоянного движения поездов составляют на данный момент до полутора часов.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина