Ленинградская панорама. Туристам – новые тропы

Юрий Виноградов, мастер спорта по туризму, чемпион СССР по туризму (1981), доктор экономических наук, советник губернатора Ленинградской области, – о былых победах и новом виде активного отдыха.

– Сорок лет назад, в 1981 году, состоялся первый в СССР чемпионат по спортивному туризму. Его выиграла команда Ленинградского клуба туристов, пять из семи членов которой были жителями Ленинградской области.

Медали достались нелегко. Наш маршрут пролегал по хребту Черского Буордахского горного массива (Якутия). Это был самый сложный из заявленных маршрутов: около 300 км, альпийский рельеф, ледники, необжитая местность, 12 перевалов, 3 восхождения. Готовились к походу около года. Я имею в виду не только физическую форму. Тогда не было подробных карт местности, снаряжение спортсмены конструировали и изготавливали сами, благо среди увлеченных этим делом людей было много технической интеллигенции.

В советские времена спортивный туризм был очень популярен. Он входил во всероссийскую единую спортивную классификацию, государство выступало его популяризатором. В Ленобласти, как и по всей стране, существовала разветвленная система туристических и спортивных клубов и объединений. Дикие путешествия не приветствовались.

Раньше соревнования по туристской технике имели прикладной характер, являлись элементом подготовки к самому походу. Получить очередную квалификационную категорию или разряд, не показав себя на реальном маршруте, было невозможно. Но с развалом СССР ситуация изменилась в корне, акцент сместился. Теперь спортивные туристы зачастую демонстрируют мастерство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы стать мастером спорта, в горы идти необязательно. Зато в походы ринулись любители, не всегда подготовленные к серьезным испытаниям.

По-моему, нельзя пускать на самотек самодеятельный туризм. Чтобы поддержать стремление людей к активному отдыху и обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 2017 года при поддержке губернатора Александра Дрозденко создается разветвленная сеть маркированных туристических троп и маршрутов, в том числе выходного дня. Вдоль всего пути устанавливают информационные щиты, указатели, можно заранее скачать карту. Это отличный вариант отдыха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные маршруты появляются буквально каждый месяц. Уверен, они покроют весь регион. У нас красивейший край, достаточно ресурсов и много людей, которые увлечены этой идеей. Привлекаем к проекту малый бизнес. Так, при поддержке предпринимателей разрабатывается маршрут от озера Долгое. Он пройдет через музей-заповедник «Ялкала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие походы подтолкнут к серьезному занятию спортивным туризмом, к регулярным тренировкам, разрядам и медалям.