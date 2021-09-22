Завершается ремонт трассы Проба – Борисова Грива во Всеволожском районе

В общей сложности обновление затронуло семикилометровый участок от Лепсари до Борисовой Гривы. Здесь гравийную дорогу сделали асфальтобетонной с помощью холодного ресайклинга – технологии укрепления грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, данная технология позволяет решить проблему с пылью на грунтовых и гравийных дорогах. Кроме того, благодаря инновационному подходу значительно сокращаются сроки строительных работ. На данный момент дорожники заняты укреплением обочин, и в скором времени будет запущено рабочее движение по обновленной дороге.

Отметим, что работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото Светланы Усик