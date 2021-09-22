День здоровья прошел в обновленном парке города Тосно

В здоровом теле – здоровый дух! В городе Тосно состоялся праздник «День здоровья»! Зарядиться хорошим настроением пришли ребята со всех школ, а также активные пенсионеры. Главным и самым важным событием мероприятия стала презентация администрацией Тосно нового общественного пространства — обновленного городского парка, который ждал своего преображения без малого полвека.

Площадь тосненского парка составляет почти 25 гектаров. В этом году завершился первый этап его реконструкции, но данные работы – это лишь начало, впереди еще много изменений.

В рамках проекта благоустройства в парке оборудовали пешеходные дорожки, выровняли газон вдоль прогулочных аллей, провели освещение, а также проложили велосипедные трассы с разметкой. Первыми их, кстати, опробовали участники Олимпийских игр.

Благоустройство городского парка проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обновленная парковая зона уже доступна всем для спорта, прогулок и отдыха.

Проект «Сорок седьмой»